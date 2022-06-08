اندلعت مواجهات عنيفة بين الفصائل الموالية للتحالف في محافظة شبوة، جنوبي اليمن، بالتزامن مع إعلان قائد قوات الأمن الخاصة في المحافظة، عبدربه لعكب، تمرده على قرارات مدير أمن المحافظة، بتعيين قيادات جديدة في القوات الموالية للإصلاح.

وبحسب مصادر مطلعة طوق المئات من عناصر دفاع شبوة الموالية للإنتقالي معسكر الأمن الخاص وحاولوا اقتحامه، ما أدى إلى تبادل القصف وسقوط قتلى قتلى وجرحى بين الطرفين.

وفي وقت سباق أقال مدير أمن محافظة شبوة على جناح طارق صالح، قد أصدر قرارات بإقالة أركان حرب الأمن الخاصة، ورئيس عملياتها، في محاولة لإنهاء آخر تمثيل عسكري للإصلاح في المحافظة النفطية.