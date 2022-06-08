وصل المئات من عناصر تنظيم القاعدة خلال اليومين الماضيين إلى مديرية الحد في محافظة لحج، والمتاخمة لمديرية الزاهر التابعة لمحافظة البيضاء.

وقالت مصادر محلية إن أطقم عليها رايات التنظيم وصلت إلى المديرية في ضوء النهار، ما يؤكد تنسيقها مع التحالف والقوات الموالية له.

وعاود تنظيم القاعدة الانتشار في عدد من المناطق في المحافظات الجنوبية، حيث احتشدت عناصر التنظيم إلى منطقة جيشان في أبين، وعززت تواجدها في منطقة “المحكمة”.

وقالت مصادر إن التنظيم اختطف الضابط ياسر السعدي مسؤول التموين للحزام الأمني – قطاع لودر-أبين.

في السياق بعث التنظيم رسالة إلى أبناء منطقة المحكمة، هدد فيها بالحرب مع عناصر الحزام.الأمني المتواجدين في المنطقة.

