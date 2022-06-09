الرئيسية أخبار وتقارير جدول توزيع المياه على أحياء العاصمة صنعاء ليوم الخميس أخبار وتقارير جدول توزيع المياه على أحياء العاصمة صنعاء ليوم الخميس 9 يونيو، 2022 93 نشرت “المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بأمانة العاصمة”، برنامج توزيع المياه في أحياء أمانة العاصمة، ليوم الخميس 2022 /06/ 09. مقالات ذات صلةعرض المزيد لهذا الكاتب أسعار صرف الريال اليمني والذهب والمجوهرات في صنعاء وعدن اليوم الخميس برفقة المبعوث الأممي.. اللجنة العسكرية تعود الى صنعاء آخر تحديث لأسعار الصرف وأسعار الذهب والمجوهرات في صنعاء وعدن اليوم الإثنين إضافة تعليق إلغاء الرد من فضلك ادخل تعليقك من فضلك ادخل اسمك هنا لقد أدخلت عنوان بريد إلكتروني غير صحيح! الرجاء إدخال عنوان بريدك الإلكتروني هنا احفظ اسمي والبريد الإلكتروني وموقع الويب في هذا المتصفح للمرة الأولى التي أعلق فيها.