نشرت “المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بأمانة العاصمة”، برنامج توزيع المياه في أحياء أمانة العاصمة، ليوم الخميس 2022 /06/ 09.

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