شُيع بمديرية بني حشيش محافظة صنعاء، اليوم، جثمان الشهيد العقيد عاطف مجمل عاطف الاغربي، والذي ارتقى شهيدا وهو يؤدي واجبه في جبهات الدفاع عن الوطن.

وخلال التشييع، الذي شارك فيه عضو مجلس الشورى فضل مانع ووكيل المحافظة مانع الاغربي ومدير أمن المحافظة العميد يحيى المؤيدي، أشاد المشيعون بالمواقف المشرفة للشهيد الاغربي وكل شهداء الوطن الذين بذلوا أرواحهم فداء للوطن والذود عن كرامة أبنائه.

وقد ووري جثمان الشهيد الثرى في روضة الشهداء في مسقط رأسه بعزلة رجام، حيث شارك في التشييع مديرا المديرية راجح الحنمي والأمن عبدالله الرصاص وقيادات أمنية وعسكرية ومشائخ ووجهاء وجمع غفير من المواطنين.

هذا وشُيعت بصنعاء اليوم جثامين شهداء الوطن والقوات المسلحة، العقيد عاطف مجمل الاغربي والرائد باسم محمد الثابتي والملازم أول ابراهيم صلاح الربع والملازم أول ابراهيم محمد سهيل الذين استشهدوا وهم يؤدون واجبهم في معركة الدفاع عن الوطن.

وخلال مراسم التشييع التي شارك فيها عدد من القيادات العسكرية والأمنية وأهالي وأقارب الشهداء .. عبر المشيعون عن الفخر والاعتزاز بالمواقف الوطنية والأدوار البطولية التي سطرها الشهداء بدمائهم الزكية وهم يتصدون لتحالف العدوان في مختلف الجبهات.

جرت مراسم التشييع للشهداء الذين توشحت جثامينهم بالعلم الجمهوري بعد الصلاة عليهم في جامع الشعب بأمانة العاصمة، ليتم مواراتها الثرى كل شهيد في مسقط رأسه.