حسب مصادر اعلامية متطابقة اعلن عدد من ضباط وأفراد من أبناء محافظة تعز المنتسبين لما يسمى لواء الفتح في محور كتاف التابع للمرتزقة والمتمركز في جبهة الحدود عن انشقاقهم وعودتهم إلى صفوف الجيش واللجان والشعبية.

وقال الناشط علي النسي على حسابه تليجرام: “مجموعة من الضباط والافراد من ابناء تعز المنتمين للواء الفتح المتواجد بجبهة البقع الحدوديه يصلون الى صنعاء معلنين انشقاقهم عن (حكومة العليمي ؟)وتاييدهم لحكومة صنعاء”

وبحسب المصادر الاعلامية فان العائدين هم : ـ

1- يحيى حسان مجاهد عبدالرحمن البكيري

2- سليمان طارش أحمد عبدالله العيسائي

3 – محمد لطف عبدالله الأشعري

4 ـ عبدالله محمد مهيوب إبراهيم الأشعري

5 – أحمد منصور عبده سالم

6- صقر خالد قايد حزام الأشعري

7- سامي عبدالرحمن قاسم محمد الأشعري

8- زياد محمد عبده الباشا