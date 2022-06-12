اتفاق السيسي والعليمي لاطالة العمر الافتراضي للكيان العبري وموقع ايلاف الصهيوني يؤكد وجود سفن عسكرية للعدو الاسرائيلي في باب المندب وكسينجر يتوقع حرباً كبرى والسحر سينقلب على الكاهن اليهودي وغلمان القصور الخليجية واسيادهم

“خاص”

العدو الصهيوني في باب المندب

نشر موقع صحيفة ايلاف الصهيوني بتاريخ 8 يونيو 2022م، تقريراً كشف فيه عن تواجد قوات بحرية عسكرية للعدو الصهيوني في باب المندب والبحر العربي تضم: “غواصة إسرائيلية وقطع بحرية حربية وبمهام تجسسية ومراقبة.

وتعقب للتحضير والتجهيز لضرب إيران ومنشآتها النووية في ظل تعثر اتفاق امريكي ايراني بالملف النووي اضافة الى مهاجمة حلفاء ايران في اليمن صنعاء وسوريا والعراق ولبنان حسب ما قاله مسؤول إقليمي مطلع لـموقع إيلاف اليهودي”.

واضاف المسؤول الاقليمي لصحيفة ايلاف الصهيونية: “ان ايران تدعم اليمن صنعاء لمهاجمة السعودية والامارات وتهديد ناقلات النفط الخليجي في البحر الاحمر وباب المندب”.

واشار المسؤول الاقليمي الى ان: “قوات النخبة في جيش العدو الإسرائيلي والقوات الجوية والبحرية المشاركة مؤخراً في مناورات قبرص تدربت على أحدث التقنيات والمسيّرات والأسلحة لتنفيذ عمليات نوعية خلف خطوط ما اسماهم العدو في لبنان وسوريا وايران واليمن والعراق موضحاً أن المناورات تحاكي احتلال مواقع محصنة في أعالي الجبال ! وفي مناطق محروسة؟ ”

السيسي والعليمي

بعد ثلاثة ايام من تقرير موقع ايلاف الصهيوني وبتاريخ 11 يونيو 2022م، أعلن كامب ديفيد من مصر عن اتفاق بين العليمي والسيسي تحت مسمى تكثيف الجهود لحماية أمن وسلامة الملاحة البحرية.

وقال رئيس مصر كامب ديفيد السيسي في المؤتمر الصحفي المشترك: “اتفقنا خلال النقاشات على ضرورة تضافر كل الجهود وتكثيف العمل المشترك، لحماية أمن وحرية الملاحة في البحر الأحمر، ومضيق باب المندب”!!

وبدوره، قال غلام محمد بن سلمان السعودي الخائن العليمي: “إنه ناقش مع الرئيس المصري المخاطر المحدقة بأمن وسلامة الملاحة الدولية، مشيرا إلى اتفاقهما على تضافر جهود تأمين الملاحة البحرية”.

ونظام مصر كامب ديفيد وغلام القصر الملكي السعودي يعتبرون “ابن اليمن الأصيل” ميليشيات يعتبرون ابن اليمن في بلاده وارضه ووطنه ومياهه هو تمرد يهدد خطوط الملاحة البحرية في البحر الاحمر وباب المندب، ويعتبرون الجمهورية الاسلامية الايرانية مشروع صفوي ومجوسي وامبراطورية فارسية.

بينما اليهود الاشد عداوة للذين ءامنوا هم اصدقاء السيسي والغلام العليمي، بينما الصهاينة التلموديين الغاصبين لفلسطين العربية والمقدسات الاسلامية هم حلفا بن سعود واردوغان التأسلم الوهابي الاخواني، بينما البوارج الحربية ليهود بني قينقاع وبني قريضة وخيبر والنضير في البحر الاحمر وباب المندب والبحر العربي هو امن قومي وجمهوري ووطني لغلمان القصور وانظمة الكامب وكيانات الاستعمار الملكية خسئتم يا اولاد الكامب الصهيوني يا غلمان قصور الملوك الفاسدين.

كيسنجر يقرع طبول الحرب

في السياق ذاته، وزير خارجية امريكا ومهندس اتفاقية كامب ديفيد بين القاهرة وتل ابيب عام 1979م الصهيوني اليهودي العجوز هنري كيسنجر.

وفي مقابلة له نشرت مساء السبت 11 يونيو 2022م، على الموقع الإلكتروني لصحيفة “صنداي تايمز: البريطانية قال: “من الضروري الاعتراف بحقيقة أن أحداث كبيرة قادمة في الشرق الأوسط وآسيا”.

نهاية استباقية

العدو اليهودي لديه عقدة من الزوال في العقد الثمانين من العمر لكيانات اليهود بالماضي والحاضر والخراب الثالث لطائفة اليهود من بني اسرائيل وزوال الكيان المسمى اسرائيل قاب قوسين او ادنى وخلال 6 سنوات من تاريخه حسب العقدة اليهودية بالخراب الاول والخراب الثاني.

ودهاقنة الصهيونية ظنت ان نشر الفتن والحروب الاهلية في الانظمة الجمهورية بربيع الاخوان وخريف الدواعش وشتاء الانظمة الملكية الخليجية وبغطاء من الغرب الاستعماري سيطيل العمر الافتراضي للكيان العبري بل جزم الكهنة اليهود ان الهجوم على دول المقاومة والقضاء عليها سيضمن ويكفل توسع وتمدد الكيان الصهيوني على جغرافيا كل فلسطين والطموح بجغرافيا من النيل للفرات.

وذلك عبر عبر قيام تحالف عسكري امني علامي مُعلن يضم الكيان الصهيوني والكيانات الاستعماريةالملكية الخليجية وعرب التطبيع مصر والمغرب والاردن وعسكر السودان وتركيا أردوغان الى جانب خونة اليمن من غلمان القصورالخليجية.

وبغطاء غربي متوحش سيتم تجاوز عقدة القرن الثامن اليهودي والسحر سينقلب على الكاهن اليهودي وكيانه الى زوال والغلمان للهوان والخسران وبدلا من التوسع والتمدد ستكون نهاية الكيان الصهيوني “ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين”.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المشهد اليمني الأول

المحرر السياسي

12يونيو 2022م