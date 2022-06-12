ندد مجلس النواب، في جلسته، اليوم الأحد، برئاسة رئيس المجلس يحيى الراعي، باستمرار تعنت دول تحالف العدوان ومرتزقته وتنصلها عن الالتزام بتنفيذ بنود الهدنة.

واستنكر نواب الشعب، استمرار الخروقات للهدنة والتي تتجاوز المئات يوميا ومنها استهداف منازل المواطنين ومواقع الجيش واللجان الشعبية في محافظات مأرب، تعز، حجة، صعدة، الضالع، وجبهات الحدود وغيرها من الخروقات المتكررة.

وطالب نواب الشعب الأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن، الاضطلاع بالمسؤولية تجاه معاناة الشعب اليمني والضغط على تحالف العدوان ومرتزقته الالتزام ببنود الهدنة والدفع باتجاه إنهاء العدوان ورفع الحصار للتخفيف من الآثار الكارثية المترتبة عليهما ووضع حدا لمعاناة الشعب اليمني من خلال السماح بدخول سفن الوقود والغذاء والدواء للموانئ اليمنية بصورة مستمرة ومنها موانئ الحديدة.

وأشاروا إلى أهمية انتظام الرحلات من وإلى مطار صنعاء الدولي وفتح الطرقات والممرات بين المدن اليمنية ومنها محافظة تعز.