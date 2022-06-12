أنهى صلح قبلي قضية قتل حدثت قبل عشرين عاما بين أبناء العمومة من أسرة الغلاب في قرية خولان بمديرية مذيخرة محافظة إب.

وفي الصلح، يوم أمس السبت، أعلنت أسرة المجني عليه سعيد قاسم الغلاب التنازل والعفو عن الجاني علي قاسم الغلاب، لوجه الله وتكريما للحاضرين والساعين لهذا الصلح من مسؤولي ووجاهات مديريتي مذيخرة وذي السفال.

وثمن الحاضرون كرم أبناء وورثة المجني عليه في العفو عن الجاني والتنازل نهائيا عن القضية حرصا على روابط القرابة، وتلبية لنداء قائد الثورة في حل القضايا المجتمعية، والسعي نحو إصلاح ذات البين وتوحيد وتقوية الجبهة الداخلية في مواجهة العدوان الخارجي.