بدأ فنيي ومهندسي هنجر الحاضنات التابع للإدارة العامة للشئون الفنية بمؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية بميناء الحديدة أعمال صيانة الحاضنة تركس TEREX رقم “14” استعدادا لإعادتها إلى الخدمة بعد توقف دام خمس سنوات.

وأوضحت الإدارة الفنية أن أعمال صيانة الحاضنة تشمل منظومة الهيدروليك ونظام الرفع بما يسهم في تخفيف الضغط على بقية الحاضنات العاملة في الخدمة.

وأشارت إلى انها تأتي بعد توفير قطع الغيار الخاص بالحاضنة ومنع دخوله من قبل تحالف العدوان. ولفتت إلى أن هذه الخطوة تأتي حسب خطط وبرامج الادارة وترجمة عملية لتوجيهات رئاسة المؤسسة في صيانة معدات تداول الحاويات وتعزيز القدرة التشغيلية بميناء الحديدة.