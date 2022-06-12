أعلنت هيئة التأمينات والمعاشات عن صرف مرتبات شهر سبتمبر.

وقالت هيئة التأمينات والمعاشات تبدأ يوم غدٍ الاثنين صرف النصف الأول من معاش سبتمبر ٢٠١٨م للمتقاعدين المدنيين.

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