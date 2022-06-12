الرئيسية أخبار وتقارير هيئة التأمينات والمعاشات: غدا الإثنين موعد صرف مرتبات المتقاعدين الدفاع تؤكد: صرف المرتبات قريباً .. والحكومة تقر هذا المشروع لحل أزمة الموظفين أخبار وتقارير هيئة التأمينات والمعاشات: غدا الإثنين موعد صرف مرتبات المتقاعدين 12 يونيو، 2022 137 أعلنت هيئة التأمينات والمعاشات عن صرف مرتبات شهر سبتمبر. وقالت هيئة التأمينات والمعاشات تبدأ يوم غدٍ الاثنين صرف النصف الأول من معاش سبتمبر ٢٠١٨م للمتقاعدين المدنيين. إضافة تعليق إلغاء الرد من فضلك ادخل تعليقك من فضلك ادخل اسمك هنا لقد أدخلت عنوان بريد إلكتروني غير صحيح! الرجاء إدخال عنوان بريدك الإلكتروني هنا احفظ اسمي والبريد الإلكتروني وموقع الويب في هذا المتصفح للمرة الأولى التي أعلق فيها.