أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، دعمه لاستمرار الهدنة في اليمن ورفع الحصار عن الشعب اليمني بشكل كامل.

وبحسب وكالة مهر الإيرانية للأنباء، اليوم الأحد، جاء ذلك خلال اتصال هاتفي لعبداللهيان مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ناقش خلاله آخر التطورات الإقليمية والدولية.

وقال عبداللهيان: يجب رفع الحصار الإنساني عن اليمن بشكل كامل.. معتبراً الهدنة منصة مناسبة لبدء المزيد من المحادثات بين الأطراف اليمنية.

وفي الشأن الإيراني وصف عبداللهيان تحرك الولايات المتحدة والدول الأوروبية الثلاث بتقديم القرار إلى مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأنه سلوك “متسرع وسياسي”.

وحول حديثه مع نظيره السوري وصف عبداللهيان استمرار عدوان الكيان الصهيوني على الأراضي السورية والهجوم العسكري على مطار دمشق المدني انتهاك صارخ لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة .

بدوره أشاد الأمين العام للأمم المتحدة خلال الاتصال الهاتفي بجهود الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومواقفها البناءة في دعم استمرار وقف إطلاق النار في اليمن. وشدد على أهمية مواصلة محادثات فيينا ووصف الدبلوماسية بأنها أفضل طريقة لحل الخلافات بين إيران وبعض الأطراف الأخرى في مفاوضات فيينا.

كما وصف القرار الأخير للوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن إيران بأنه مجرد توصية.. مشدداً على أهمية استمرار المفاوضات. ووصف غوتيريش قمة أستانا بشأن سوريا بأنها منصة جيدة لمعالجة الأزمة وحل المخاوف المحتملة بين سوريا وتركيا.