أكد وكيل أول محافظة الحديدة أحمد البشري، تحسن أوضاع كهرباء الحديدة خلال اليومين الماضيين بشكل كبير. وأوضح البشري أن ساعات تشغيل الكهرباء زادت بصورة ملحوظة مع تشغيل محطتي رأس كتنيب والحالي، لتصل إلى 12 ساعة في اليوم.

وبين أن المهندسين والفنيين يعملون لربط محطة باجل التي ستدخل للخدمة قريبا وستضيف 15 ميجا وات إلى الشبكة العمومية، وصولا إلى تشغيل المحطات على مدار 24 ساعة في الأيام القليلة القادمة، تنفيذا لتوجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى فخامة المشير مهدي المشاط.

وأشار البشري إلى أنه وفي إطار الجهود المبذولة لتخفيف معاناة السكان يتم العمل على توفير الطاقة الكهربائية مجانا لسبعة آلاف من الأسر الأشد فقرا في مدينة الحديدة. ولفت إلى أنه تم تشكيل فرق فنية تعمل على مدار الساعة لمعالجة الاختلالات في الشبكة والتقليل من الفاقد في التيار الكهربائي.

وثمن وكيل أول محافظة الحديدة، اهتمام رئيس المجلس السياسي الأعلى وتواصله المستمر مع قيادة المحافظة من أجل سرعة معالجة أوضاع الكهرباء بالمحافظة وتخفيف معاناة المواطنين.

ونوه بدور أبناء مدينة الحديدة الذين بادروا وفي إطار مشاركاتهم المجتمعية في مساعدة الفرق الفنية للتقليل من الفاقد في التيار الكهربائي.. داعيا الشخصيات الاجتماعية والعقال والمشايخ للتفاعل في هذا الجانب حتى يحصل الجميع على خدمة الكهرباء على مدار الساعة