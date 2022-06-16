أعلن قيس محمد صالح المدير الفني للمنتخب اليمني للناشئين عن القائمة النهائية المقرر مشاركتها في بطولة اتحاد غرب آسيا التاسعة للناشئين.

وتقام البطولة بمدينة العقبة في الأردن من 21 إلى 30 يونيو/ حزيران 2022 بمشاركة 8 منتخبات. ويلعب المنتخب اليمني ضمن المجموعة الأولى مع الأردن وعمان والعراق.

وضمت القائمة النهائية كلا من:

محمد خالد علي (شمسان)، سعيد العولقي (شباب المنصورة)، هيثم السلامي (شعب صنعاء)، عبد الرحمن عبد النبي (شمسان)، أنور حسين الطريقي (شعب صنعاء)، محمد رائد حسين (شمسان)، أحمد عادل الجماعي (وحدة صنعاء)، وضاح أنور (شباب ردفان)، محمد أمير البرواني (وحدة عدن)، أسامة عبد الله عقلان (أهلي تعز)، عادل عباس قاسم (التلال)، هشام شهاب الحصيني (اليرموك).

أحمد مصطفى الحاج (الشعلة)، عصام عبد اللطيف ردمان (شعب صنعاء)، مروان عبد السلام معباد (وحدة صنعاء)، عبد الرحمن الخضر (وحدة عدن)، على محمد الجرهومي (العروبة)، محمد جابر الهندي (اتحاد سيئون)، عمر طاهر البراق (شمسان)، علي نبيل الحنيصي (وحدة صنعاء)، ياسين فتحي باشنفر (شباب الجيل)، مختار موفق (الشعلة)، محمد وهيب عبد اللطيف (22 مايو).