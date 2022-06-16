تفقد وكيل وزارة الصناعة والتجارة لقطاع الصناعة، المهندس عادل مرغم، سير العمل في مشاريع المنطقة الصناعية بمحافظة الحديدة.

وخلال الزيارة قام وكيل الوزارة بتسليم أرض جديدة لثلاثة مستثمرين لإقامة مشاريع استثمارية جديدة في المنطقة الصناعية وتشمل: مصنع للإيثانول الطبي، ومصنع تشكيل الحديد، وكذا مصانع لأعلاف الدواجن وصوامع الغلال وصناعة كراتين وأطباق البيض .

وأوضح وكيل وزارة الصناعة مرغم أنه سيتم خلال الأيام القادمة استكمال الإجراءات لتسليم أرض أخرى لمستثمرين لإقامة صوامع غلال وأعلاف.. مشيدا بسرعة تنفيذ المشاريع التي تم تسليمها سابقا لمستثمرين في المنطقة الصناعية.

وبين أن الوزارة تلقت طلبات جديدة لمستثمرين آخرين، مشيرا إلى أنه سيتم دراسة الطلبات والبت فيها خلال الأيام القادمة. وأكد حرص الوزارة على سرعة إنجاز المشاريع الاستثمارية وفق الجدول الزمني المحدد ونصوص الاتفاق الموقع بين الوزارة والمستثمرين لتسليم الأراضي الاستثمارية.

كما أكد أن قيادة الوزارة ستعمل على الوقوف الى جانب المستثمرين لسرعة انجاز المشاريع ومعالجة أي صعوبات او عوائق، ولن تسمح بالتباطؤ في تنفيذ المشاريع من خلال المتابعة المستمرة لمستوى الإنجاز.

وأشار الى الفرص الاستثمارية الواعدة في المنطقة الصناعية والمزايا الاستثمارية المحفزة للاستثمار بهدف تشجيع رأس المال الوطني في مشاريع إنتاجية ذات قيمة اقتصادية تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.