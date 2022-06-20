أعلن جهاز الأمن والمخابرات، اليوم الإثنين، عن تشكيل لجان مركزية خاصة باستقبال شكاوى المواطنين المتعلقة بمخالفات وتجاوزات موظفي الجهاز في أمانة العاصمة والمحافظات تحت شعار” أنصف الناس من نفسك”.

وأشار الجهاز في بيان له إلى أن تشكيل هذه اللجان يأتي بناء على توجيهات رئيس المجلس الرئاسي وفق ما تقرر في اجتماع المنظومة العدلية يوم 14 ذي القعدة 1443هـ الموافق 13 يونيو 2022م.

وأوضح أن اللجان ستبدأ عملها في محافظات (عمران، حجة، صعدة، المحويت، الحديدة وريمة) ابتداء من يوم الثلاثاء 22 ذي القعدة 1443هـ الموافق 21 يونيو 2022م، ولمدة خمسة أيام وسيتم استقبال الشكاوى في مقرات فروع الجهاز في هذه المحافظات.

كما ستبدأ لجان استقبال الشكاوى عملها في محافظات (الجوف، ذمار، إب، تعز، البيضاء) ابتداء من يوم الأحد 27 ذي القعدة 1443هـ الموافق 26 يونيو 2022م، ولمدة خمسة أيام، وسيتم استقبال الشكاوى في مقرات فروع الجهاز في هذه المحافظات.