أسعار صرف العملات الأجنبية والذهب أمام الريال اليمني اليوم الخميس

أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الريال اليمني اليوم الخميس 25 يونيو 2022م
الأسعار بمناطق صنعاء
الدولار
شراء 556 إلى 558 ريال
بيع 559 إلى 560 ريال
السعودي
شراء 148 إلى 148,2 ريال
بيع 148,4 إلى 148,5 ريال
الأسعار بمناطق عدن
الدولار
شراء 1100 إلى 1105 ريال
بيع 1117 إلى 1120 ريال
السعودي
شراء 290 إلى 292 ريال
بيع 294 إلى 296 ريال
أسعار الذهب اليوم الخميس 23 يونيو 2022م
متوسط أسعار الذهب في صنعاء
الجنيه
شراء 235,000
بيع 238,000 ريال
الجرام21
شراء 29,500
بيع 31,500 ريال
متوسط أسعار الذهب في عدن
الجنيه
شراء 460,000
يع 465,000 ريال
الجرام21
شراء 58,000
بيع 61,000 ريال