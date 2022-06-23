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أخبار وتقاريرالمشهد الاقتصادي

أسعار صرف العملات الأجنبية والذهب أمام الريال اليمني اليوم الخميس

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06 - Fotoram.io1_

أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الريال اليمني اليوم الخميس 25 يونيو 2022م

الأسعار بمناطق صنعاء

الدولار

شراء 556 إلى 558 ريال
بيع 559 إلى 560 ريال

السعودي

شراء 148 إلى 148,2 ريال
بيع 148,4 إلى 148,5 ريال

الأسعار بمناطق عدن

الدولار

شراء 1100 إلى 1105 ريال
بيع 1117 إلى 1120 ريال

السعودي

شراء 290 إلى 292 ريال
بيع 294 إلى 296 ريال

أسعار الذهب اليوم الخميس 23 يونيو 2022م

متوسط أسعار الذهب في صنعاء

الجنيه

شراء 235,000
بيع 238,000 ريال

الجرام21

شراء 29,500
بيع 31,500 ريال

متوسط أسعار الذهب في عدن

الجنيه

شراء 460,000
يع 465,000 ريال

الجرام21

شراء 58,000
بيع 61,000 ريال

إضاءة على الأمس، ومرور على "ما تراه العين" وصنع تصوّر لغدٍ كما يطمح القراء أن يكون.

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