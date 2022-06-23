الأرصاد يتوقع أكثر المناطق هطولا للأمطار

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، هطول المزيد من الأمطار الرعدية، على مناطق متفرقة بالمحافظات، وطقساً حاراً على الصحارى والمناطق الساحلية خلال الـ 24 ساعة القادمة.

وذكر المركز في نشرته الجوية أنه من المتوقع هطول المزيد من الأمطار الرعدية بعضها غزيرة في فترتي الظهيرة والمساء على مناطق متفرقة من المحافظات الجبلية الغربية من لحج جنوباً حتى صعدة شمالاً وخاصة على لحج ، تعز، إب ، الضالع ، ريمة، المحويت وحجة ومناطق من غرب ذمار وصنعاء وعمران وصعدة.

وقد تمتد الأمطار شرقاً باتجاه الهضاب الداخلية في أبين وجنوب كلٍ من البيضاء وحضرموت وشبوة، كما قد تطال أجزاء من صحاري حضرموت و شبوة والجوف والسواحل الجنوبية والشرقية وأجزاء من الساحل الغربي والمناطق المقابلة له.

كما توقع المركز طقساً حاراً إلى شديد الحرارة نهاراً على صحارى المهرة وحضرموت وشبوة ومأرب والجوف وصعدة حيث تتراوح درجات الحرارة العظمى ما بين 39-45 درجة مئوية.

ومن المحتمل أن يكون الطقس حاراً رطباً على أرخبيل سقطرى والمناطق الساحلية كافة وتتراوح درجات الحرارة ما بين 34 و37 درجة مئوية.

وأشار المركز إلى رياح شديدة تعمل على ارتفاع الأمواج واضطراب البحر في أرخبيل سقطرى.

وحذر المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها من تدفق السيول في الشعاب والوديان ومنالتواجد في مجاري وممرات السيول أثناء وبعد هطول الأمطار. كما حذر سائقي المركبات في الطرقات والمنحدرات الجبلية من تدني الرؤية الأفقية بسبب الأمطار والسحب المنخفضة.

ودعا المركز المواطنين في المناطق الصحراوية والهضاب الداخلية وأرخبيل سقطرى والمناطق الساحلية إلى عدم التعرض المباشر والطويل لأشعة الشمس تجنباً لضربات الشمس والإجهاد نهاراً.

وحث المواطنين في أرخبيل سقطرى وخاصة مرتادي البحر و الصيادين و ربابنة السفن بكافة أنواعها على اتخاذ الاحترازات اللازمة من ارتفاع الموج واضطراب البحر.

وأفاد المركز بأن كمية الأمطار التي هطلت خلال ال24 ساعة الماضية وتم قياسها في بعض محطات الرصد الجوي ، جاءت على النحو الآتي : السدة : 16.6 ملم، صعده : 9.9، تعز : 8.2، إب : 2.2، صرفيت : 0.9، المحويت : 0.1، كما هطلت أمطار رعدية كانت بعضها غزيرة خارج نطاق محطات الرصد.