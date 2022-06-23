بعد تهريب الأموال.. خلافات جديدة بين حكومة معين والمركزي

وجهت وزارة المالية في حكومة معين، الخميس، بمنع نقل الأموال عبر مطار عدن الدولي في خطوة قد تعمق الأزمة مع بنك مركزي عدن.

وأفاد مدير مطار عدن في بيان له، بانه تلقى بلاغ من المالية يتضمن توجيه لكافة الأجهزة الاستخباراتية بمنع خروج اية مبالغ مالية بدون اذن مسبق من الوزارة.

والقرار الجديد جاء في اعقاب كشف وثائق تهريب اكثر من نصف مليار دولار من العملات الأجنبية عبر مطار عدن.

ومع أن بنك مركزي عدن منح تصريح لنقل تلك الأموال بحجة تغطية حسابات بنك التسليف التعاوني في الخارج، الإ أن اسناد مهمة نقل الأموال لشركة صرافة محلية وغير معروفة اثار جدل حول أسباب التهريب خصوصا في ظل الترتيبات لتغيرات في حكومة معين.

وتهريب الأموال تضاف إلى خلافات سابقة بين مالية المرتزقة وبنك مركزي عدن برزت برفض المركزي توجيهات المالية بإغلاق حسابات السلطات المحلية خارج البنك المركزي في إطار ترتيبات لاستحواذ على إيرادات المحافظات وتحديدا عدن.