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الناتو يعلن تقديم الدعم الأمني ​​لقطر في بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022

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الناتو يعلن تقديم الدعم الأمني ​​لقطر في بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022
عضو جديد ينضم إلى حلف الناتو

ضمن إطار التعاون المتبادل بين قطر وحلف شمال الاطلسي “الناتو” سيقدم الدعم في الجوانب الأمنية لبطولة كأس العالم المقرر إقامتها في دولة قطر في 21 نوفمبر/تشرين الثاني حتى 18 ديسمبر/كانون الأول 2022.

وسيشمل الدعم التدريب على التهديدات التي تشكلها المواد الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية (CBRN)، والتي سيتم تسليمها من قبل سلوفاكيا ومركز التميز الدفاعي المشترك بين الناتو والأسلحة الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية في جمهورية التشيك.

وسيشمل أيضا تدريبا لحماية الأشخاص المهمين جدا ومواجهة التهديدات التي تشكلها الأجهزة المتفجرة المرتجلة، والتي ستقدمها رومانيا.

وعقدت الدورة التدريبية الأولى حول التهديدات الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية في مايو/أيار الماضي في سلوفاكيا.

إضاءة على الأمس، ومرور على "ما تراه العين" وصنع تصوّر لغدٍ كما يطمح القراء أن يكون.

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