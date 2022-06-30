ضبطت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالتنسيق مع النيابة الجزائية المتخصصة، كمية طن و305 كيلو جرام من مادة الحشيش وخمسة كيلو و984 جرام من حبوب الكبتاجون، وكيلو جرام من الهيروين، وكيلو وتسعة جرام من مادة الشبو المخدرة، وكذلك ضبط معمل لإعادة تصنيع وتعبئة وتغليف هذه المواد المخدرة، في أحد المنازل في العاصمة صنعاء

وأكدت مكافحة المخدرات أنه تم إلقاء القبض على مالكي الكمية وهم المدعو (م. ع. غ)، والمدعو (س. ع. ج) والمدعو (ع. هـ. ح) والمدعو (ص. م. م. غ) والمدعو (م. و).

من جانبه أوضح العميد عبدالخالق العجري ناطق وزارة الداخلية أن عملية الضبط جاءت بعد إجراءات المتابعة والتحري الدقيق، حيث ضبط 200 قالب كانت مخبأة على متن سيارة نوع دينا، قادمة من مناطق سيطرة العدوان ومرتزقته إلى العاصمة صنعاء.

وأضاف العميد العجري أنه بفضل الله ومن خلال المتابعة وجمع الاستدلالات تبين بوجود كميات أخرى بداخل احد المنازل، حيث قام رجال الأمن بالتنسيق مع النيابة الجزائية المتخصصة بمداهمة المنزل وضبط معمل لإعادة تصنيع وتغليف وتعبئة هذه المواد المخدرة وضبط كمية كبيرة من الحشيش والمواد المخدرة.

وأكد العميد العجري أن كميات الحشيش والمخدرات، المضبوطة قادمة من مناطق سيطرة العدوان ومرتزقته، والتي تستهدف المجتمع اليمني بهدف خلخلة نسيجة الاجتماعي.

وجدد العميد العجري التأكيد أن رجال الأمن والإدارة العامة لمكافحة المخدرات ستقف بالمرصاد في وجه عصابات المخدرات وستفشل بإذن الله وعونه جرائم ترويج وبيع الحشيش.

وأُحيلت المضبوطات للجهات المختصة، فيما أُحيل المتهمون للعدالة