سلطنة عـمـان تدعو لعدم فرض السلام في اليمن من الخارج وترك اليمنيين للاتفاق فيما بينهم

بشكل غير مسبوق صدر من جارة اليمن الشرقية سلطنة عـمـان اليوم الخميس 30 يونيو 2022 ميلادية الموافق 1 ذو الحجة 1443 للهجرة، تصريحات هامة بشأن الحرب في اليمن.

وفي إشارة إلى محاولات السعودية والإمارات فرض سيناريوهات عدوانية في اليمن تحت مسمى السلام في اليمن في الوقت الذي لا تزال فيه الرياض وأبوظبي تهيمنان بشكل كلي على الحكومة والسلطة الجديدة التي تم تشكيلها سعودياً في جنوب اليمن، أبدت سلطنة عمان موقفاً واضحاً بشأن أي تدخلات في مستقبل اليمنيين والسلام في اليمن.

وقال وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي أن السلام في اليمن ومستقبله هو قرار استراتيجي يتخذه في الأساس اليمنيون أنفسهم ولا يمكن فرضه من الخارج لأن هذا لن يجلب سلاماً حقيقيا ولا سلاماً دائماً.

وأضاف في حوار مع مجلة الأهرام العربي المصرية إنهم في سلطنة عـمـان لديهم رؤية للسلام في اليمن تتلخص في تشكيل حكومة وطنية شاملة تتمثل فيها جميع المصالح وأصحاب الشأن، في إشارة إلى رفع تدخل الأطراف الخليجية يدعها عن اليمن كي تتمكن الأطراف المحلية التي تدعمها من الجلوس والتقارب مع صنعاء والتوصل لحل دائم ومستدام.

وأضاف وزير الخارجية العماني “أما دورنا ودور المجتمع الدولي فهو دعم جميع الأطراف اليمنية وهم يتخذون الخطوات الصعبة والشجاعة ويقدمون التنازلات اللازمة لتحقيق السلام الذي يعكس تطلعاتهم المشتركة لمستقبل اليمن والمصالح العليا له”.

ويعد تصريح سلطنة عـمـان هو الأول من نوعه بشأن الحرب في اليمن، اذ يدعو إلى وقف التدخل الخارجي المفروض من المملكة العربية السعودية.