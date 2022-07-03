انشقاق 33 من صفوف التحالف إلى صف الوطن وصنعاء تستقبلهم

استقبل مسؤول العائدين بالمنطقة العسكرية الخامسة العميد الركن رياض بلذي، اليوم 33 عائداً من جبهة الساحل الغربي إلى صف الوطن.

ورحب مسؤول العائدين بالمنطقة العسكرية الخامسة بالعائدين إلى صف الوطن بعد أن تكشفت لهم حقائق ونوايا دول العدوان والمرتزقة.

وأكد أن قرار العودة إلى الأهل وصف الوطن، خطوة في الاتجاه الصحيح، خاصة بعد انتشار المغريات ووسائل التضليل، التي تتخذها دول العدوان مع المغرر بهم لمنعهم من الرجوع إلى ذويهم ووطنهم.

وكشف العميد بلذي عن ارتفاع أعداد العائدين إلى 20 ألف خلال الفترة الماضية، خاصة بعد التنسيق لعودتهم على الرقم المخصص للعائدين 176، وتأمين وصولهم إلى مناطقهم بكل سهولة.. معتبراً عودتهم خطوة إيجابية باتجاه تلاحم الصفوف لبناء اليمن ودحر الغزاة والمحتلين.

وحث المغرر بهم العودة إلى صف الوطن، بالاستفادة من قرار العفو العام قبل فوات الأوان.. مشيراً إلى أن الفرصة ما تزال سانحة لمن يرغب في العودة إلى صف الوطن، من صف وضباط وأفراد.

من جانبهم أكد العائدون أن هناك الكثير من صف وضباط وأفراد في عدة جبهات بالساحل الغربي، يرغبون العودة إلى صف الوطن بالاستفادة من قرار العفو العام.