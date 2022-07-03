تعليقا على خطابات قائد الثورة حفظه الله!!

ياسيدي اصدقك القول ان معظم مسئولي الدولة يعملون بخلاف عهد الامام علي لمالك الاشتر

_فالغرور والعجب بالنفس صارت سمة معظم من يتحملون المسئولية

_وصار اكثرهم يتتبع عورات وزلات الناس ليبطشوا بهم

_والكثير منهم ينبذون الناصح الامين ويحاربونه حتى في لقمة عيشة

_والكثير منهم يقربون الوشاة ناقلي الاخبار عديمي الاخلاق !! ……؟؟ و.و.غيرها !!

_ياسيدي والله ان الوضع يحتاج لاصلاح جذري !!

ياسيدي لم اكتب اشرا ولا بطرا,, او من اجل ان يسمع الناس او لتشوية فلان او زعطان _ او طلبا في منفعة لكن لان الوضع احيانا يكون بالغ الخطورة ولابد من التواصي بالحق,,, ولاننا لم نجد اي الية للتناصح الداخلي نوصل عبرها التجاوزات والمظالم والنصيحة الصادقة!!

ولانكتب الا عندما نضطر لذلك ومن منطلق الحرص والمحبة لان في غرق الانصار هلاكنا جميعا!! فكيف نوصل نصحنا للقائميين بالمسئولية وليس هناك اي الية للتناصح الداخلي !!

ياسيدي هل رفع اسعار المشتقات في هذا التوقيت قبل العيد بايام قلائل قرار حكيم ام خطيئة مهما كانت المبررات!! وهل تاخير صرف نصف الراتب اليتيم الى ليلة العيد انجاز حكومي ليس له مثيل ام اذلال للموظفين!!

ياسيدي من يفعل هذه الافعال في هذا التوقيت هو من ينفر الناس ويخدم العدوان فعلا!!

ياسيدي عندما نجد وسيلة للتناصح فلن نحتاج للكتابة طالما ان الاجابة ستكون مقنعة !!

ياسيدي هناك قضايا كثيرة نصمت عنها عندما نجد وسيلة لايصال القضية الى المعنيين مع ان اكثرها لاتحل بل تزداد تفاقما رغم وضوحها !!

على سبيل المثال انا مطلع على قضية في الاوقاف منذ اكثر من عام لشخص من محافظة ريمة مستأجر من الاوقاف منذ الثمانينات ودافع ماعليه سابقا وحاليا،, ومعه حكم من المحكمة وتقرير واضح من اللجنة القانونية للاوقاف,,,

وامر صريح من السيد عبدالمجيد الحوثي الا ان الاوقاف لم تمكنه من الارض الى هذه اللحظة لان غرمائه بلاطجة مسلحين من مديرية نهم وقد اوصلت هذه القضية عبر الاخ امين الجرموزي الذي بذل جهدا كبيرا منذ اكثر من اربعة اشهر.

ولكن لم يصل ابن ريمة الى الانصاف بالرغم من انه سلك كل السبل القانونية التي حكمت له بالاحقية,, بل اكثر من ذلك فقد تنامى الى مسامعنا مؤخرا بان الاوقاف تريد ان تعمل تسويةبين الطرفين لتساوي بين البلطجي و صاحب الحق !! وسانشر عن هذا الموضوع قريبا ان وصلت القضية الى طريق مسدود !! هذا على سبيل المثال لا الحصر !!

ياسيدي ارجو منكم ان تعذرونا وتسامحونا ان انتقدنا بعض تصرفات الانصار علانية!! فلم يستطع نبي الله موسى ان يصبر على مالم يحط به خبر !! وهو نبي يحمل روحية نبي ومع ان الله سبحانة وتعالى اخبره ان النبي الخضر اكثر علما وفهما وصلاحا منه !! فقد كان ينتقد الخضر عندما يشاهد اي تصرف منه لاينسجم مع الطبيعة الانسانية والقيم النبيلة!!

فهل الانصار افضل من النبي الخضر لنضفي عليهم صفتي القداسةو التنزيه,, ام هل نحن اكثر اصلاحا وطاعةومعرفة من نبي الله موسى لنعرف مالم نحط به خبرا فنصمت عن مور بعيدة عن الثقافة القرانية بعد المشرق عن المغرب!

اللهم هل بلغت اللهم فاشهد.

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علي الصنعاني