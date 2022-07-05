“خاص”

رحماء على اليهود

بالامس رئيس حكومة لبنان المُكلف نجيب ميقاتي قال:”أي عمل خارج إطار الدولة والسياق الدبلوماسي غير مقبول ويعرض لبنان للخطر”

وجاء ذلك رداً على اطلاق المقاومة الاسلامية اللبنانية حزب الله ثلاث طائرات مُسيرة غير مسلحه وصلت الى حقل كاريش الغازي في البحر المتوسط حيث توجد سفينة تنقيب للعدو الصهيوني الاسرائيلي وهي منطقة متنازع عليها بين لبنان و الكيان الغاصب لفلسطين والعدو الصهيوني يتواجد بسفينة تنقيب وقوات اغتصاب عسكرية وينهب عادي وامر مقبول ولايضر بالدولة اللبنانية بينما ابن البلاد اذا قاوم فذٰك امر غير مقبول ويضر بالدولة اللبنانية التي تجلد ابن البلاد المقاوم ومع الكيان الصهيوني تفاوض

وبالتي هي احسن و بالوسيط الامريكي والدولة اللبنانية يمثلها الميقاتي الموالي للرياض وكيل اليهود الصهاينة بالديار الاسلامية والدولة اللبنانية يمثلها جعجع عميل اليهود الصهاينة وبالتالي ممنوع مقاومة اليهود الصهاينة في فلسطين المُحتلة فذٰك ارهاب وانتحار وممنوع مقاومة اليهود الصهاينة في جنوب لبنان فهو مغامرة بقاموس العقال السعودي والبعران وادواته التابعون لامريكا ولندن الغرب الاستعماري الغازي والمُقسم للوطن العربي وزارع وحامي الكيان الصهيوني الغاصب لفلسطين

ويراد ان يكون عصر القرن ال 21الميلادي هو عصر اعداء الله سبحانه والفطرة الانسانية والاسلام هو عصر تحالف الظالمين اليهود ونصارى الغرب ومعهم الوكلاء العملاء الخونة المُنبطحين لواشنطن ولندن ويهود تل ابيب من عرب واعراب وعجم المسلمين تركيا والسعودية وانظمة الخليج الكيانات الاستعمارية

ومايحدث في شامنا لبنان وفلسطين وسوريا يحدث في يمننا فالعدو السعودي الاماراتي يحتل المحافظات الجنوبية وينهب خيرات النفط والغاز فذٰك شرعجية وحضن عبري سعودي اماراتي والمُحتل الامريكي في حضرموت وعدن وقاعدةالعند امر مقبول والمُحتل اليهودي الصهيوني في سقطرى والمخأ وميئون وباب المندب امر مطلوب وهو امن قومي عبري اعرابي مصري والمُحتل الانجليزي بالمهرة امر مرغوب به وهو لمكافحة الارهاب التكفيري الوهابي بالضاهر والباطن هو جسر ومبرر لتواجد قوى الغزو والاحتلال والنهب والتقسيم امريكا وبريطانيا وبن سعود وعيال زايد.

الميقاتي لم يكذب

صحيح كلام الميقاتي من يقاوم اليهود الصهاينة يضر بدولة جعجع الميقاتي يضر بنظام هادي العليمي ويزعزع انظمة الكيانات الاستعمارية الخليجية السعودية والامارات ويضر بنظام التطبيع والخيانة تركيا اردوغان واخوانه والكل والجميع هم خونة للامة الاسلامية والوطن العربي وشامناويمننا وهم العملاء للكيان الصهيوني وامريكا والانجليز

نعم المقاومة الاسلامية اللبنانية تضر بدول الانبطاح والكيانات الاستعمارية بكل تأكيد نعم أنصار الله والجيش واللجان الشعبية يمثلون تهديد لتل ابيب من باب المندب ويمثلون تهديدا للعدو السعودي من نجران وجيزان وعسير نعم انهم ضرر للشركات الرأسمالية الغربية المتوحشة الناهبة لخيرات النفط والغاز بالديار الاسلامية والوطن والعربي واليمن والعاقبةللمتقين المقاومين لتحالف الظالمين والاجنبي اجنبي ويزول ويرحل وابن البلاد الاصيل اصل وباق ويدوم في ارضه وبلاده ودياره وبعزة دين الرحمة للعالمين والحمد لله رب العالمين .

المشهد اليمني الاول

المحرر السياسي

5يوليو 2022م