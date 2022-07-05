عاجل الآن.. الحوثي يصدر توجيهات عاجل من العيار الثقيل لتغييرات جديدة

أكد عضو المجلس السياسي الأعلى رئيس المنظومة العدلية العليا محمد علي الحوثي، ضرورة تضمين وعكس الأسس والمبادئ والقواعد التي تضمنها عهد الإمام علي لمالك الأشتر في الممارسات والتعليمات واللوائح والقوانين المقترحة.

جاء ذلك في توجيه لكل من أمين العاصمة ومحافظي المحافظات ورؤساء اللجان التنسيقية للمنظومة العدلية العليا.

وقال التوجيه” بناءً على موجهات قائد الثورة السيد عبد الملك الحوثي إلى من يتحملون المسؤولية من الأعوان الأساسيين والوزراء وغيرهم التي تضمنت قراءة مهمة في عهد الإمام علي كرّم الله وجهه إلى مالك الأشتر عندما ولاه مصر اشتملت على قيم مهمة “العدل، المساواة، الشورى، الحريات، الرضا العام” التي تعتبر مصدراً من مصادر التشريع للقانون بمختلف درجاته ونظرة ثاقبة متبصرة لمفهوم الإدارة الاستراتيجية والحكم الصالح الرشيد”.

وأضاف” وبناءً على ذلك يكون لزاماً علينا جميعاً العمل وفقا لخطط عملية مزمنة لإنجاز التالي:

1- الاسترشاد بذلك العهد في الأمور التي ولينا عليها، وعكسها وإسقاطها عملياً في تصرفاتنا المتعلقة بمسئولياتنا وقراراتنا، وكذا في مقترحات القوانين واللوائح والتعليمات اللازمة والمنظمة لإدارة الجهات التي نشرف عليها.

2- إدراج ما تضمنه العهد من أخلاقيات وسلوكيات الوظيفة العامة وما في حكمها في مدونات السلوك الوظيفي للجهات والهيئات والمؤسسات التي تشرفون عليها وترأسونها”.