حجة تقدم قافلة عيدية من إدارة توعية المرأة دعماً للمرابطين

قدّمت إدارة توعية المرأة بمكتب الإرشاد في محافظة حجة اليوم الثلاثاء، قافلة عيدية للمرابطين في الجبهات.

وخلال تقديم القافلة، ثمن مدير مكتب الإرشاد بالمحافظة عبد الرحمن شرويد وعضو رابطة علماء اليمن العلامة يحيى الخطيب، مبادرة إدارة التوعية في تقديم القـافلة العيدية دعماً وإسناداً لأبطال الجيش واللجان الشعبية في ميادين الصمود.

وأكدا على دور الجميع في تقديم المزيد من التضحيات ورفد الجبهات بقوافل العطاء حتى تحقيق النصر المبين.

فيما اعتبرت مدير إدارة التوعية بمكتب الإرشاد القافـلة العيدية، أقل ما يمكن تقديمه لأبطال الجيش واللجان الشعبية المرابطين في الجبهات. وأكدت أن هذه القافلة، سيتبعها عدة قوافل حتى طرد الغزاة والمحتلين من أرض اليمن.