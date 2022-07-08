مفتي الديار اليمنية يستنكر صعود المطبع العيسى منبر عرفة.. وموجة رفض عارمة في العالم الإسلامي: #انزلوا_العيسى_من_المنبر

استنكر مفتي الديار اليمنية العلامة شمس الدين شرف الدين للمسيرة، اليوم الجمعة، صعود المطبع محمد العيسى منبر عرفة وهو المعروف بتصهينه دون حياء أو خجل.

ودعا مفتي الديار اليمنية العلامة شرف الدين علماء الأمة إلى اتخاذ موقف حازم تجاه النظام السعودي الفاسق انطلاقا من سقوط ولايته على البيت الحرام.

وأشار مفتي الديار اليمنية إلى النظام السعودي يتقرب من اليهود ويخدم أمريكا ويضيق الخناق على شعبه ويقتل ويحاصر الشعب اليمني.

وكان قد عبر عشرات الآلاف من النشطاء والمؤثرين وكذلك العديد من الدعاة ورجال الدين حول العالم، عن رفضهم لأن يكون شخص مثل “العيسى” هو من يخطب بالمسلمين في يوم عرفة ويرتقي منبر رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ . نظرا لمواقف المعروفة من إسرائيل وترويجه للتطبيع علانية واعتباره اليهود “إخوة له” بحسب تصريحات سابقة للعيسى.

وعبر وسم بعنوان “انزلوا العيسي من المنبر” ـ يتصدر قائمة الوسوم الأكثر تداولا بتويتر منذ الأمس ـ دونت آلاف التغريدات المنددة، بقرار القيادة السعودية فيما يخص “خطيب يوم عرفة”، كما طالب النشطاء بتنحية محمد العيسى عن هذه المهمة المقدسة.

كما أصدرت رابطة علماء المسلمين بيانا، كشفت فيه حكم تصعيد محمد العيسى لمنبر الرسول وخطبة يوم عرفة، وشدد البيان على أن مواقف العيسى تؤكد أنه “ليس أهلا لهذا الأمر”، وأن اختياره لهذه المهمة المقدسة “خطبة يوم عرفة” يزيد من شتات المسلمين وتفرقهم.

وانتشرت تغريدة سابقة على نطاق واسع للمتحدث بلسان جيش الدفاع الاسرائيلي، أورد فيها مقطع مصور للعيسى وهو يؤم عدد من المصلين في صلاة من أجل ضحايا الهولوكوست في معسكر أوشفيتز، جاء فيها “هذا هو الإسلام الحقيقي.. رجل الدّين السّعودي محمد العيسى وبعثته يصلّون لذكرى ضحايا الهولوكوست اليهود في معسكر أوشفيتز.. شاهدوا الفيديو واتّعظوا، فالتآخي بين الديانات علّة كلّ خير”.

وجرت إجراءات مشددة لخطبة اليوم وسط حضور كبير لرجال الأمن السعوديين لفرض الشيخ المطبع إماما لحجاج هذا العام كأمر واقع.