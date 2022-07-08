تنديدات دولية واسعة باغتيال رئيس الوزراء الياباني السابق

لاقت عملية اغتيال رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي، موجة واسعة من الإدانات على المستوى الدولي، رأت فيها “عملًا إجراميًا غير مقبول” و “خسارة فادحة”.

وكانت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية، أعلنت مقتل آبي بعد إصابته بالرصاص ونقله إلى المستشفى، في حالة حرجة، صباح أمس الجمعة، أثناء كلمة له، في مدينة نارا، غرب اليابان.

وتمكّنت الشرطة اليابانية من اعتقال مطلق النار، واحتجازه وهو “تيتسويا ياماغامي”، ويبلغ من العمر 41 عامًا، وهو عسكري متقاعد في قوات الدفاع الذاتي البحرية ويقيم في مدينة نارا الواقعة في جزيرة هونشو.

وقال رئيس الوزراء الياباني الحالي “فوميو كيشيدا”، بعد إعلان وفاة آبي: “كنت أصلّي من أجل إنقاذ حياته. لكن على الرغم من ذلك أبلغت بوفاته.. إنّه أمر مؤسف. لا أجد الكلمات المناسبة.. أقدّم التعازي والصلاة الخالصة لروحه”.

وأعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن عن إحساسه بـ “الصدمة والغضب والحزن العميق” إزاء اغتيال رئيس الوزراء الياباني السابق، مؤكدًا أنّ “هذه مأساة لليابان ولجميع الذين يعرفونه”، معلنًا أنّ “الولايات المتحدة تقف إلى جانب اليابان في لحظة الحزن هذه”.

ورأى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أنّ مقتل شينزو آبي “خسارة لا تُعوّض”، وقال بوتين في برقية تعزية وجهها إلى والدة شينزو آبي وأرملته، حسب بيان الكرملين: “إنني أتمنى لكم الشجاعة في مواجهة هذه الخسارة الفادحة التي لا يمكن تعويضها”، مشيرًا إلى أنّ “ذكريات جميلة لهذا الرجل الرائع ستبقى إلى الأبد في قلوب من عرفوه”.

من جانبه، أعتبر رئيس كوريا الجنوبية “يون سوك يول”، اغتيال آبي “عملًا إجراميًا غير مقبول”، معبّرًا عن تعاطفه وتعازيه لأسرته ولشعب اليابان لـ “خسارة رئيس الوزراء والسياسي المحترم الأطول خدمة”.

أمّا المستشار الألماني أولاف شولتز، فأكّد أنّه “مصدوم وحزين”. وشدد في تصريح على أنّ “الهجوم المميت على شينزو آبي صدمني وسبب لي حزنًا عميقًا”.

من جانبه، أكّد رئيس الحكومة الإيطالية “ماريو دراغي” في رسالة تعزية أنّ “إيطاليا مصدومة بالهجوم المروّع الذي ضرب اليابان والنقاش الديموقراطي الحرّ فيها”. وأشاد بآبي معتبرًا أنّه كان “بطلًا عظيمًا في الحياة السياسية اليابانية والدولية في العقود الأخيرة بفضل روحه الابتكارية ورؤيته الإصلاحية”.

وأدانت الخارجية الإيرانية اغتيال رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبى. وقال المتحدث باسم الخارجية ناصر كنعاني إنّ “إيران كضحية للإرهاب، وتعرّض العديد من قادتها للاغتيال، تتابع بقلق نبأ تعرض آبي لإطلاق النار”.

وأكد كنعاني أنّ “الجمهورية الإسلامية الإيرانية تدين بشدة هذا العمل الإرهابي”.

واستنكرت رئيسة المفوضية الأوروبية “أورسولا فون دير لاين” في تصريح اغتيال آبي ووصفت الجريمة بـ “القتل الجبان والوحشي”، معتبرة أنّ آبي “هو ديموقراطي عظيم ومدافع عن نظام عالمي متعدد الجهات وشكل اغتياله صدمة للعالم بأسره”.