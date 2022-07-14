صدق اليهودي ليبيد وهو الكاذب.. اعلان القدس المُحتلة “الهيكل الاقليمي” لقتل أحفاد الأنبياء ولحماية سلالة اليهود المُفسدين بالأرض بعد أمريكا وبريطانيا والسلطنة العثمانية ويا عكاشة المصري نم قرير العين!؟

حماية اليهود بالقرن 21م

اليوم الاربعاء، الخامس عشر من ذو الحجة ١٤٤٣هجرية الموافق 14 يوليو 2022م ومن القدس المُحتلة وقع كلا من الرئيس الامريكي الصهيوني جوزيف بايدن والقائم باعمال رئيس وزراء الكيان اليهودي مائير لابيد وثيقة اسموها اعلان القدس المُحتلة وجاء بالوثيقة: “أمركا ملتزمة بدور نشط لبناء هيكل إقليمي قوي لتعميق علاقات “إسرائيل” وشركائها الإقليميين”.

وبصيغة اخرى فان أمريكا قبل رحيلها من المنطقة ملتزمة بصنع هيكل اقليمي عسكري يحل مكانها، وليقتل احفاد الانبياء المؤمنيين، ولضمان امن المفسدين بالارض يهود تل ابيب وبهرطقات سلام ابرهام ودين التوحيد الابراهيمي وسيحل هذا الهيكل الاقليمي القوي او ناتو الشرق الاوسط العسكري مكان امريكا المترنحة والراحلة من المنطقة تماماً.

كما حلت بريطانيا الاستعمار مكان السلطنة العثمانية بعد الحرب العالمية الاولى تماماً، كما حلت امريكا الامبريالية مكان بريطانيا الاستعمار والضحية احفاد الانبياء وانصارهم، والمستفيد سلالة اليهود المفسدين بالارض ومن يتولهم من الحكام العملاء والافراد المرتزقة والاحزاب الخونة والمتضرر الامة الاسلامية والوطن العربي واليمن ارضاً وانسانا.

أولاد البغايا قتلوا أبناء الانبياء

أولاد البغايا والرايات الحمراء من بني أمية قتلواء أبناء الأنبياء وحكموا المُسلمين بنظام ملوك وامراء الفساد، هكذا قال وكتب المؤلف المصري الراحل أسامة أنور عكاشة في مقاله الشهير “ابناء البغايا” وبالأدلة الشافية والمقنعة.

والأزهر الشريف والوهابية بالتكفير والله يرحمه، وامتدادهم اليوم هو نظام ملوك وامراء الفساد والمتحالفين مع المفسدين بالارض سلالة يهود تل ابيب وبهم ومعهم يراد قتل احفاد الانبياء محور المقاومة فهم ارهاب وميليشيات “حقيقة لامناص منها لقوم يعقلون”.

أحفاد الأنبياء ارهاب!

في حفل توقيع ما اسموها بوثيقة او اعلان القدس المُحتلة قال الارهابي اليهودي الصهيوني مائير لابيد: “الإرهابيون يريدون تدمير الدولة اليهودية الوحيدة في العالم” والارهابيون هم احفاد الأنبياء وانصارهم بقاموس تحالف الظالمين يهود تل ابيب ونصارى الغرب الاستعماري أمريكا وبريطانيا ومن دار في فلكهم.

والارهابيون هم محور المقاومة وشيعتهم، هم أبناء البلاد الشرفاء الأحرار، هم أنصار الله باليمن وإيران والحشد العراقي وسوريا المقاومة والضاحية الجنوبية لبنان وحركات المقاومة الفلسطينية منها حماس والجهاد والجبهة الشعبية بينما سلالات عائلات ملوك الفساد وادواتهم والمُطبعين مع تحالف الظالمين، هم شرعية وبهم سيكون الهيكل الاقليمي القوي لقتل أحفاد الانبياء وشيعتهم.

ويراد حماية الارهابيين الغاصبين لفلسطين العربية والمقدسات الاسلامية سلالة اليهود المفسدين بالارض، الذين اجتثهم رسول الرحمة للعالمين من الحجاز وبقائد يحبه الله ورسوله والمؤمنيين الإمام علي بن ابي طالب كرم الله وجهه.

واليوم أحفاد اهل بيت الرسول الكريم واحفاد الإمام علي وشيعتهم هم ارهاب ومليشيات وسلالة ومجوس وفرس وكهنوت، بينما المفسدين اليهود والاستعمار الغربي هم حلفاء وأصدقاء وديمقراطية المثليين وباطل هدم الأسرة الاسلامية واليهود مجدداً بالعودة للديار الاسلامية بعد ان تولى القوم سلالات ملوك الفساد والنهب، وتولو عن ولاية الامام علي بن ابي طالب رضوان الله عليه، وتولو عن من كنت مولاه فهذا علي مولاه فهذا السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي مولاه “جفت الاقلام” لاخيار ثالث بين أحفاد الأنبياء وبين بني سعود.

السلطنة العثمانية اولاً

السلطنة العثمانية تتهم المماليك بالتحالف مع إيران الصفوية الشيعية ضدها، فكانت معركة مرج دابق في شمال حلب سوريا عام “1516 م”، حيث انتصرت فيها السلطنة العثمانيّة، والتي ارتدت رداء الاسلام واحتلت الوطن العربي وفلسطين في نفس العام ومنحت يهود أوروبا المطرودين جنسية السلطنة العثمانية وتحت حماية الطربوش العثماني.

وبقانون الصكوك العثمانية تم بيع الأراضي الفلسطينية لعائلة روتشيلد اليهودية، والتي اقامت المستوطنات اليهودية في فلسطين ونقلت يهود أوروبا وروسيا لاستيطان واحتلال فلسطين المُحتلة وظهر الحي اليهودي لأول مرة في الـقـدس عام 1859م، وبمسمى “حي مونتفيوري” وظهرت أول مستوطنة في عام 1878م باسم ”مكفاإسرائيل”، أي “أمل اسرائيل”، وفي عام 1883م ظهرت مستوطنة “ريتشوف لتسيون”.

وفي عام 1887م أصدر السلطان العثماني عبد الحميد الثاني فرمانا بتشكيل “متصرفية القدس”، والتي تحولت إلى كيان إداري مستقل عن ولاية سوريا الشام، ما سهل على تدفق اليهود وبكثافة إلى فلسطين، وحينها أصدر مفتي الـقـدس “طاهر الحسيني” فتوى دينية بتحريم بيع الأراضي لليهود عام 1900م، وبالرغم من ذلك استمر تدفق اليهود.

وفي عام 1902م ظهرت أول قرية صهيونية زراعية استيطانية لليهود، وفي عام 1917م بلغ عدد المستوطنات اليهودية الصهيونية “25” مستوطنة، وبلغ تعداد اليهود بالآلاف، وقبل الاحتلال العثماني لفلسطين كان عدد المستوطنات الصهيونية “صفر ” وتعداد اليهود “1500” ألف وخمسمائة يهودي والسلطنة العثمانية تترنح كما تترنح امريكا اليوم وسقطت بالحرب العالمية الاولى 1914- 1918م وبريطانياالاستعمار تواصل المهمة وكما يقال ملئ الفراغ الامني بالمنطقة لحماية يهود تل ابيب.

الاستعمار البريطاني ثانياً

في عام 1917م احتلت القوات البريطانية فلسطين والمُتصرف العثماني “عزت بيك” يسلم الـقـدس لقوات الاحتلال البريطاني، ثم صدور وعد بلفور 1917م، والوهابي التكفيري بن سعود عبد العزيز وفي مؤتمر العقير 1922م وبخط يده وختمه يمنح فلسطين لليهود حسب رغبة بريطانيا الاستعمار ولتبدأ مهام الاحتلال البريطاني حماية يهودالسلطنة العثمانية ونقل يهود العالم وبكثافة الى فلسطين المُحتلة.

وفي عام 1948م تم الإعلان عن ميلاد اللقيط المسمى إسرائيل وبعد هزيمة العدوان الثلاثي “بريطانيا واسرائيل وفرنسا” على مصر 1956م ترنحت بريطانيا وبدأت بالرحيل من المنطقة وأمريكا الإمبريالية تحل محل بريطانيا الاستعمار وبنفس المعزوفة ملئ الفراغ الأمني والمراد حماية اليهود الصهاينة.

وقبل ذلك وفي عام 1882م، أعلنت بريطانيا الاستعمار سياسة ”الوئام البريطاني”، والتي تعني سيادة المصالح التجارية البريطانية في المحيط الهندي والبحر العربي والخليج والبحر الأحمر وقناة السويس بعد احتلال مصر والسودان وعدن والخليج، وجعل المنطقة بحيرة عسكرية مغلقة لبريطانيا بعد اسطوانة محاربة بريطانيا للتكفير الوهابي الإرهابي الذي هدد خطوط الملاحة البحرية في المنطقة وبريطانيا سيطرت على البحار واحتلت البر ومزقت وقسمت وزرعت اللقيط الصهيوني والهزيمة مصيرها وأمريكا تواصل المهام.

أمريكا ثالثاً

أمريكا تحل محل بريطانيا الاستعمار لحماية يهود تل أبيب الغاصبين حسب مبداء “ايزنهاور يناير 1957م”، الذي ينص على منح الرئيس الأمريكي سلطة استعمال القوة العسكرية، للدفاع عن حلفاء أمريكا في المنطقة، وضمان أمن الكيان الصهيوني، واستمر هذا المبدأ حتى اليوم الخميس 14 يوليو 2022م، واعلان الهيكل الاقليمي القوي الذي سيحمي يهود الكيان العبري ويقتل احفاد الانبياء وشيعتهم، وأمريكا تترنح وسترحل من المنطقة ويراد للأعراب وعرب واتراك الخيانة والعمالة بمواصلة مشوار الدم القاتل والناهب والممزق للامة الاسلامية وامن الكيان اليهودي وتوسعه وتمدده بحد اعلى بل لتأجيل موعد الخراب الثالث للمُفسدين بالارض.

ياعكاشة نم قرير العين!

بالماضي أولاد البغايا قتلواء أبناء الأنبياء وحكموا المُسلمين بنظام ملوك الفساد، واليوم أنظمة ملوك الفساد بالانحلال الأخلاقي واستحلال حرام الخمور والزنا واللواط ويكفرون ويقتلون أحفاد الأنبياء وبخطاب الكراهية العنصرية الطائفية المناطقية وبقيادة مباشرة من تحالف الظالمين اليهود ونصارى الاستعمار.

ولا ولن يكون لهم الأمر بحكم الامة الاسلامية بعد التمزيق والتقسيم وهرطقة التوحيد الابراهيمي بعد التوحيد واليوم هناك بالميدان أحفاد الأنبياء بالمرصاد ويا أسامة أنور عكاشة نم قرير العين لا ولن يتكر مشهد قتل أحفاد الأنبياء بنظام ملوك الفساد وأسيادهم وأذنابهم وبعون القوي العزيز.

صدق اليهودي وهو المنافق

اليهودي المنافق لابيد قال اليوم: “الإرهابيون يريدون تدمير الدولة اليهودية الوحيدة في العالم”، وبعون القوي العزيز وتحت قيادة أحفاد الأنبياء من أهل البيت الكرام سيتم اجتثاث الكيان الصهيوني وتحرير فلسطين كل فلسطين تماماً، كما اجتث خاتم الأنبياء والمرسلين، كما اجتث الامام علي بن ابي طالب يهود خيبر والنضير يهود بني قريضة وبني النضير من الحجاز من بلاد الحرميين الشريفين.

وكل مافعله المفسدين بالأرض من اكثر من 500 عام سيذهب أدراج الرياح بقوم مؤمنيين سلام الله عليهم، والخزي والعار الخالد مصير سلالات الخيانة المتحالفة مع اليهو من زمن معركة مرج دابق 1516م بسلالة بني عثمان من زمن منبت قرن الشيطان بسلالة بن سعود وسلالة بن عبد الوهاب السعودي من نجد عام 1745م من زمن اختطاف وتشويه الاسلام وتحريف القيم والمبادئ والاخلاق بسلالات جمهوريات قصور حريم السلطان العثماني وفنادق ملوك الفساد السعودي الملكي.

وسيتم تحرير المقدسات الاسلامية واستعادة هوية الحجاز والشام فلسطين من رجس سلالات الخيانة والعمالة والتزوير والتحريف والمفسدين بالارض، وتحت قيادة أحفاد أشرف وأنبل الناس من قبل الاسلام، وأثناء الإسلام ومن بعد الإسلام، انهم بني هاشم كما قال المؤلف أسامة أنور عكاشة في المقال السابق ذكره وامتدادهم اليوم أحفاد كوثر فاطمة الزهراء أهل البيت الكرام وإن الله على نصرهم لقدير.

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المحرر السياسي

المشهد اليمني الأول

١٥ذو الحجة ١٤٤٣ هجرية

14 يوليو 2022ميلادية