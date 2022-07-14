هو العاشر من نوعه.. عرس جماعي لـ90 عريسأ وعروساً بمديرية يريم في إب

احتفل 90 عريساً وعروساً، من أبناء منطقة سنفان في مديرية يريم بمحافظة إب، اليوم الخميس، بعرسهم الجماعي، بدعم مجتمعي من أبناء المنطقة.

وفي العرس الجماعي العاشر بالمنطقة، بارك عضو مجلس الشورى محمد التويتي، للعرسان، مثمناً جهود القائمين على تنظيم العرس.

وأشار إلى أهمية تنظيم الأعراس الجماعية لتعزيز التكافل المجتمعي خصوصا في ظل الأوضاع الراهنة التي يمر بها الوطن جراء استمرار العدوان والحصار.

من جانبه أشار وكيل المحافظة راكان النقيب إلى أن العرس الجماعي، يجسد معاني الوئام بين أبناء المجتمع التي حث عليها الدين الإسلامي الحنيف.

ونوه إلى أهمية تيسير تكاليف الزواج لتحصين الشباب وإبعادهم عن مخاطر الحرب الناعمة التي تروّج لها الماكينة الإعلامية التابعة لتحالف العدوان بهدف جرهم إلى مستنقع الرذيلة.

كما ألقيت كلمات، دعت في مجملها التجار وأصحاب رؤوس الأموال والمبادرات المجتمعية للمساهمة في تبني مثل هذه المشاريع الخيرية التي تخدم المجتمع.

تخللت الاحتفال الذي حضره عدد من الشخصيات الأجتماعية كلمة للعرسان ثمنت جهود الداعمين وقصائد شعرية وأناشيد وأهازيج ورقصات من التراث الشعبي.