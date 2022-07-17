الخارجية الإيرانية: أمريكا تحاول مجددا إثارة التوتر وخلق الأزمات في المنطقة

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني ردا على مزاعم الرئيس الأمريكي جو بايدن في قمة جدة أكد أن أمريكا تحاول مجددا إثارة التوتر وخلق الأزمات في المنطقة عبر اللجوء إلى سياستها الفاشلة في التخويف من إيران.

وقال كنعاني في تصريح، اليوم الأحد: إن المزاعم والاتهامات التي كالها الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال جولته الشرق أوسطية ومنها تصريحاته في قمة جدة مرفوضة ولا أساس لها، وأن هذه المزاعم الفارغة تأتي في سياق استمرار السياسة الأمريكية لخلق الفتن وبث التوتر في المنطقة.

وشدد على السياسات المبدئية والبناءة لإيران في الترحيب بالحوار مع دول الجوار والمبادرات الإقليمية، قائلا: إن المتوقع من دول المنطقة أن تستجيب للدعوات الإيرانية للحوار والتعاون الإقليمي واتخاذ خطوات بناءة من أجل إرساء الأمن الجماعي والسلام والاستقرار والتنمية المشتركة.

وأشار كنعاني إلى الدعم الأمريكي المطلق والممتد منذ عقود للكيان الصهيوني الغاصب، مؤكدا أن الإدارة الأمريكية هي الشريكة الرئيسية في استمرار احتلال أرض فلسطين والأقصى الشريف وكذلك الجرائم اليومية التي يرتكبها هذا الكيان بحق الفلسطينيين والتمييز العنصري والانتهاك الممنهج لحقوق الإنسان تجاه الشعب الفلسطيني المقاوم والمظلوم.