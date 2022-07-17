صنعاء والمحافظات تحيي يوم الولاية بمسيرات مليونية في عشرات الساحات

أحيت العاصمة صنعاء وعموم المحافظات، اليوم الاثنين، الـ18 من ذي الحجة، في عشرات الساحات يوم ولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام.

وخرجت، صباح اليوم، المسيرات الجماهيرية الحاشدة، إلى عشرات الساحات بالعاصمة صنعاء و13 محافظة أخرى، حاملين شعارات الحرية، ورددوا هتافات الحرية، والولاء لله ولرسوله وللمؤمنين، مؤكدين رفضهم لزيارة بزيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى أرض الحرمين لإعلان ولاية المطبعين الخونة من الأنظمة العربية للكيان الصهيوني الغاصب.

وعبرت الكلمات خلال المسيرات عن حب وتولي الإمام علي عليه السلام وآل بيته، مؤكدة السير على نهج آل البيت والاقتداء بهم وتضحياتهم في سبيل الحق، ورافضة تولي غير المؤمنين وأعداء الأمه.

وردد المشاركون في المسيرات الأهازيج الشعبية والأناشيد في حب الإمام علي عليه السلام وآل البيت، وأدو البرع الشعبي.

ففي العاصمة صنعاء خرجت الحشود الجماهيرية المحتفية بيوم والولاية إلى 3 ساحات للرجال هي ميدان التحرير، وجنوب الكلية الحربية والساحة الترابية شرق جامع الشعب، فيما خرجت مسيرات نسائية في ساحتي جامع الشعب وغرب حديقة الثورة للنساء.

وفي محافظة صنعاء خرجت المسيرات في 19 ساحة هي: متنة بمديرية بني مطر، ولولوة بمديرية همدان، والخطم في رجام بمديرية بني حشيش، والجامعة بمديرية أرحب، وبني زتر بمديرية نهم، شارع الـ 40 بمديرية سنحان، وقحازة بمديرية بلاد الروس، وغيمان بمديرية بني بهلول.

وساحات رأس نقيل عمدان بمديرية الحيمة الداخلية، وبني منصور بمديرية الحيمة الخارجية، وقاع السوق وسوق وادي ملاحا بمديرية خولان، وقرية الصفيراء بمديرية بني ضبيان، وقرية الربوع بمديرية الحصن، وشاحك وقودرة بمديرية الطيال، والعبر بمديرية جحانة، وساحة المطار بمديرية مناخة، وساحة إدارة الأمن بمديرية صعفان.

فيما احتفلت محافظة صعدة بيوم الولاية في 10 ساحات شملت ساحات مدينة صعدة، وضحيان بمديرية مجز، ومدينة جاوي لمديرية منبه وما جاورها، ومنطقة العشاش لآل سالم وكتاف، وكذلك ساحات في مراكز مديريات الحشوة، رازح، والمرازم بخولان عامر، وعزلة ذويب بمديرية حيدان، وعزلة بني بحر بمديرية ساقين، وعزلة غافرة بمديرية الظاهر.

وفي محافظة حجة خرجت مسيرات إحياء يوم الولاية في 35 ساحة كافة مديريات المحافظة.

واحتفلت محافظة عمران بيوم الولاية في كافة مراكز مديريات المحافظة، وفي المدينة في ساحة جولة النصر – الصماد.

واحيت محافظة المحويت يوم الولاية في مركز المحافظة لمديريات الرجم والمدينة وجبل المحويت، وبقية مراكز مديريات المحافظة.

واحتشد المحتفلون بيوم الولاية في محافظة ذمار إلى مركز المحافظة في مدينة ذمار وبقية مراكز مديريات المحافظة.

وشهدت محافظة ريمة احتفالات شعبية واسعة في مركز المحافظة بمديرية الجبين و5 ساحات أخرى لبقية مديريات المحافظة.

وفي تعز خرجت المسيرات في 7 ساحات هي ساحة الكمب مديرية مقبنة لمديريات مقبنة والمخا وجبل حبشي، وساحة المجمع الحكومي مفرق ماوية مديرية التعزية لمديريات التعزية وصالة، وساحة دمنة خدير لمديريات خدير وصبر الموادم وسامع والصلو والمسراخ.

وساحة كلية المجتمع بني شعب مديرية شرعب السلام، وساحة مدرسة مصعب مركز مديرية شرعب الرونة، وساحة جباله مديرية ماوية، ومركز مديرية حيفان.

فيما ستخرج مسيرة نسائية في ساحة ملعب الشاعر حبيل أسود بمديرية التعزية عصر اليوم الأحد.

وشهدت ساحتي المراشي والحزم في محافظة الجوف احتفالات شعبية إحياء ليوم الغدير.

أما في محافظة إب فقد شهدت 4 ساحات احتفالات شعبية بيوم الولاية، في جامعة إب للمربعين الأوسط والشرقي – مدينة يريم للمربع الشمالي – مدينة القاعدة للمربع الجنوبي – مدينة العدين للمربع الغربي

وفي محافظة الحديدة خرجت المسيرات المحتفية بعيد الغدير في ساحات بيت عطاء بالزيدية ، ومدينة باجل، ومدينة الحسينية، فيم ستخرج مسيرة عصر اليوم إلى ساحة حديقة الشعب في مدينة الحديدة.

وفي محافظة الضالع شهدت ساحات مدينة دمت ، ومنطقة قرين الفهد مسيرات حاشدة احتفاء بيوم الولاية.

وخرج المحتفلون بيوم الولاية إلى ساحات مدينة البيضاء، ومديرية السوادية، ومدينة رداع في محافظة البيضاء.

وفي محافظة مأرب خرجت المسيرات في ساحات الجوب، وبيت الدماجي بمديرية صرواح، وبراقش بمديرية مجزر، والمثعف بمديرية بدبدة وباب حره بمديرية حريب القراميش.