بتهمة الخيانة العظمى.. منافقين يطالبون بمحاكمة رشاد العليمي بعد فضحية الإهانة بسبب قمة جدة

تعرض مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي ورئيسهم الفاقد للشرعية والشعبية والحضور لإحراج كبير عقب نشر وكالة سبأ المزورة خبرا رسميا يفيد أن المرتزق رشاد العليمي سيشارك في قمة جدة الأمريكية الخليجية لعقد مشاورات رفيعة المستوى، وهو مالم يتم في الأساس كون العليمي لم يكن ضمن المدعوين المشاركين في القمة.

القمة التي ناقشت وضع المنطقة وعلى وجه الخصوص اليمن، زادت من سخط المنافقين على السعودية التي تؤكد مجددا اعتبارها اليمن حديقة خلفية فضلا عن احتقارها لمرتزقتها وعدم اعطائهم أي قيمة.

في هذا الصدد دعا الصحفي المرتزق ماجد الداعري إلى محاكمة من أشار على رئيس مايسمى بمجلس القيادة المرتزق رشاد العليمي، التوجه إلى السعودية، بدون أي دعوة رسمية، تزامنا مع انعقاد #قمة_جدة الأمريكية الخليجية العربية، بتهمة الإهانة الوطنية العظمى.

وأضاف الداعري في منشور له “كذلك يجب التحقيق مع من صاغ الخبر الرسمي لزيارته المهينة بتهمة الكذب السخيف على الشعب الجائع المنكوب بكل الازمات والادعاء المخجل بأنه ذاهب لإجراء محادثات رفيعة المستوى في تلك القمة التي منع حتى من الحضور الشرفي مثل بقية أعضاء الوفود المشاركة.

الداعري اعتبر الحادثة إهانة دبلوماسية غير مسبوقة لأي مسؤول يمني، مشيرا إلى أن الازمة اليمنية حضرت بقوة على جدول أعمال الزعماء وتحدث الجميع عن توافق على تمديد الهدنة وضرورة تأمين الملاحة الدولية بباب المندب والبحر الأحمر، دون معرفة مع من تم هذا التوافق.

واستدرك قائلا :” هل تعامل الرئيس الأمريكي مع السعودية كحاكم فعلي لليمن واقتنع بموافقتها على تمديد الهدنة باعتبارها صاحبة قرار ماتسمى بلشرعية المتهالكة .. ام أنه قد قطع موافقة من عنده باعتبار الجميع بالأول والأخير بالجيب وليس لهم إلا مايرى!

من جانبه اعتبر المرتزق مختار الرحبي أن الاستهتار السعودي باليمن والملف اليمني وعدم إشراك المسؤولين اليمنيين في تقرير مصير اليمن معيب بحقنا جميعا.

بدوره قال المنافق سيف الحاضري في تغريده على حسابه بموقع تويتر جاء فيها :” كان الأجدر بالعليمي البقاء في عدن لقد وضع نفسه ووضع اليمن في موقف مهين.

واضاف :” هذا التجاهل إهانة بالغة وأكثر وضوحيه بأننا بلا قيمة ولا احترام لدى الأشقاء ونتيجة المحاباة لكل متطلبات الأشقاء والوقوع ف