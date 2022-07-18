الارصاد الجوية.. أمطار متفاوتة وطقساً حاراً بالمناطق الصحراوية والساحلية

توقع المركز الوطني للارصاد الجوية، هطول أمطار متفاوتة الغزارة على عدة محافظات، وطقساً حاراً في المناطق الصحراوية والساحلية خلال الـ 24 ساعة القادمة.

وذكر المركز في نشرته الجوية أنه من المتوقع هطول أمطار متفاوتة الغزارة على المناطق الشرقية والوسطى: محافظتي المهرة وحضرموت، ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على الصحارى والهضاب الداخلية.

وأشار مركز الارصاد الجوية إلى احتمال هطول أمطار متفاوتة الشدة على أجزاء من الهضاب الداخلية لمحافظات شبوة، أبين، البيضاء، مأرب والجوف وعلى مناطق متفرقة في المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية.

كما يُتوقع أن يكون الطقس حاراً في المناطق الصحراوية والهضاب الداخلية ودرجات الحرارة العظمى ما بين (35-40) درجة مئوية، بينما سيكون حاراً ورطباً في المناطق الساحلية ودرجات الحرارة العظمى ما بين (30-36) درجة مئوية.

وحسب مركز الارصاد الجوية ستكون الرياح شديدة تعمل على اضطراب البحر وارتفاع الموج في أرخبيل سقطرى والسواحل الجنوبية، الشرقية، خليج عدن ومدخل باب المندب.

وحذر المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها من التواجد في مجاري وممرات السيول وكذلك سائقي المركبات في الطرقات والمنحدرات الجبلية من التدني في مدى الرؤية الأفقية بسبب الأمطار والسحب المنخفضة.

كذلك حذر المواطنين في المناطق الصحراوية والهضاب الداخلية والمناطق الساحلية الجنوبية والغربية من درجات الحرارة المرتفعة نهاراً.

ودعا مركز الارصاد الجوية المواطنين في المناطق التي ستشهد غباراً إلى أخذ الاحتياطات اللازمة وخاصة مرضى الصدر والأطفال وكبار السن.

وحث مرتادي البحر والصيادين في أرخبيل سقطرى والسواحل الجنوبية والشرقية ومدخل باب المندب على اتخاذ الاحترازات اللازمة من ارتفاع الموج و اضطراب البحر.

وأوضح المركز أن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ 24 ساعة الماضية وتم قياسها في محطة الرصد الجوي بحوف المهرة : 4.2 ملم، كما هطلت أمطار متفاوتة الشدة خارج نطاق محطات الرصد.