بالتزامن مع دخول نجم سهيل .. تضرر اكثر من 70 منزلا تاريخيا في مدينة صنعاء

أدت الامطار الغزيرة التي شهدتها اليمن بالتزامن مع دخول نجم سهيل الى تضرر اكثر من 70 منزلاً تاريخيا في مدينة صنعاء القديمة

وقال رئيس الهيئة العامة للمحافظة على المدن التاريخية الدكتور عزالدين الطاهش لـ26سبتمبرنت ان الهيئة تلقت العديد من البلاغات من قبل غرف العمليات والمواطنين عن سقوط اسقف عشرة منازل وتضرر 65 منزلا بأضرار متفاوتة داخل مدينة صنعاء القديمة .

واكد رئيس الهيئة العامة للمحافظة على المدن التاريخية ان الهيئة تعمل جاهدة من اجل التسريع في اعمال الترميم والصيانة للمنازل التاريخية في مدينة صنعاء حيث تستعد الهيئة لتسليم المرحلة الأول قبل نهاية شهر 7 والتي شهدت القيام بإعادة بناء ٢ مباني منهارة وإنقاذ و تامين وترميم ٦٠ مبنى تاريخي وإصلاح السقوف لعدد ٣٠ مبنى تاريخي واستكمال الترميم لعدد ١٢ مبنى من المراحل السابقة.

مشيراً الى ان هيئة المدن التاريخية قد أعلنت حالت التأهب للتعامل مع أي طارئ ويجرى حالياً الاستعداد للبدء بتوزيع الطرابيل للمنازل المتضررة والأكثر تضرر بالتنسيق مع المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية

ودعا الدكتور الطاهش سكان المدن التاريخية الى الاهتمام بمنازلهم واجراء الصيانة الدورية وخاصة للأسقف قبل مواسم الامطار لضمان حماية هذه المنازل من التهدم والانهيار كونها ارث وطني وانساني .