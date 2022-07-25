حسين العزي يحذر مليشيا الاصلاح وسيمنس الألمانية

دعا نائب وزير الخارجية حسين العزي ميليشيا الإصلاح إلى الإسراع في إعادة ربط غازية مأرب بالعاصمة صنعاء وتشكيل لجنة مشتركة للبدء الفعلي في التنفيذ.

وجدد العزي التحذير لشركة سيمينس الألمانية المصنعة لوحدات المحطة بعدم الإقتراب من (غازية مأرب) إلا بعد موافقة صنعاء وضمان حق المواطنين في جميع المناطق التي تغذيها المحطة”.

وأعلن حسين العزي موافقة حكومة صنعاء على ربط محطة مأرب الغازية بالعاصمة صنعاء، مشيرا إلى المطالبة المستمرة بذلك طوال الأعوام الماضية إلا أن حزب الإصلاح كان يرفض ذلك.

وقال نائب وزير الخارجية في تدوينة على (تويتر)، رداً على تصريحات لمحافظ مأرب في حكومة المرتزقة الخائن سلطان العرادة: “منذ 2016 ونحن نطالب بإعادة ربط كهرباء غازية مأرب بصنعاء وآخرها نقاطنا التسع في 2019 وكان مطاوعة الإصلاح يرفضوا مما حدانا الى التحذير بعدم السماح للمليشيات الإرهابية بواصلة الاستحواذ على كهرباء غازية مأرب”.

وأضاف: “الحمد لله بعد المنحة الكويتية للمحطة وبعد التزام الشركة المنفذة مشكورة بتحذير صنعاء طلعوا الليلة يتحدونا أن نقبل..قولوا لهم احنا قابلين”.