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كتائب القسام: مزاعم الاحتلال بوجود أماكن عسكرية بين المدنيين محض كذب وتضليل

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أكدت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الاسلامية حماس إن مزاعم الاحتلال “الإسرائيلي” حول وجود أماكن للعمل العسكري بين المدنيين، وما روجه من مواقع وإحداثياتٍ بهذا الخصوص، هو محض كذبٍ وتضليلٍ.

واعتبر الناطق العسكري باسم الكتائب “أبو عبيدة” في تصريح صحفي نقلته وسائل إعلام فلسطينية ذلك محاولةٌ بائسةٌ للتغطية على عجزه وفشله أمام المقاومة، مضيفا: “هذا ليس بالأمر الغريب على العدو المجرم، وهو لا يحتاج إلى مبررٍ لاستهداف المدنيين”.

وذكر أن “تاريخ العدو حافلٌ بالمجازر المبنية على أكاذيبَ ضدّ العائلات، والمنشآت المدنية من بيوتٍ ومساجدَ ومستشفياتٍ وجامعاتٍ ومدارس”.

وأشار إلى أنّ المجازر بحق عائلاتِ غالية والسموني وأبو حطب والكولك وأبو العوف والنجار، وقصف مدرسة الفاخورة ومستشفى القدس وغيرها الكثير لهي خير شاهدٍ على ذلك.

وشدد على أن المقاومة هي الأمينة على دماء أبناء الشعب الفلسطيني والأحرص على سلامتهم وأمنهم.

وأكد أن “سياسة العدو الممنهجة والمستمرة في بث الأكاذيب لن تخدش هذه الحقيقة الناصعة، وسيدفع غالياً ثمن أية حماقةٍ ضد أهلنا وشعبنا”.

إضاءة على الأمس، ومرور على "ما تراه العين" وصنع تصوّر لغدٍ كما يطمح القراء أن يكون.

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