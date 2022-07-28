حددت وزارة الخارجية في صنعاء، شروطها لإعادة فتح سفارة فرنسا في العاصمة صنعاء ، مؤكدة عدم اعترافها بالسفير المعين من باريس لدى مجلس القيادة المشكل من السعودية.

وقال نائب وزير خارجية حسين العزي في تدوينة على منصة (تويتر) رصدها المشهد اليمني الأول : ” السفارة الفرنسية لدى صنعاء مغلقة وستبقى كذلك لحين قيام فرنسا بتصحيح مواقفها تجاه الشعب اليمني ووقف صادرات أسلحتها التي تقتل أطفال ونساء اليمن مثلها مثل بقية دول العدوان “.

وتابع: ” نعم ستبقى سفارة فرنسا في صنعاء مغلقة ولن تفتح أبدا لحين تصحيح مواقفها والاعتذار عن إساءاتها لرسول الله محمد صلوات الله عليه وآله، والتعهد بدفع التعويضات الكاملة لكافة اليمنيين المتضررين من أسلحتها”.

مردفاً: ” لايوجد سفير فرنسي لدى بلادنا أو سفير يمني لدى فرنسا ولانعترف بأي أشخاص ينتحلون مثل هذه الصفات “.

نؤكد بأنه لايوجد سفير فرنسي لدى بلادنا أوسفير يمني لدى فرنسا ولانعترف بأي أشخاص ينتحلون مثل هذه الصفات

ونؤكد بأن السفارة الفرنسية لدى صنعاء مغلقة وستبقى كذلك لحين قيام فرنسا بتصحيح مواقفها تجاه الشعب اليمني ووقف صادرات أسلحتها التي تقتل أطفال ونساءاليمن مثلها مثل بقية دول العدوان — حسين العزي (@hussinalezzi5) July 28, 2022