“خاص” ما انذلكم؟

تنتهي الهدنة بين يمن الايمان وقوى العدوان بعد يومين وتحديداً يوم الاثنين القادم الموافق للثاني من شهر اغسطس 2022م وكالعادة قيادة العدوان الرباعية امريكا وبريطانيا والسعودية والامارات بالمرواغة والخداع وعدم تنفيذ بنود الهُدن السابقة والتصرف وكأنهم قوى انتداب ووصاية واستكبار وبغي وطغيان بتحديد عدد الرحلات الجوية وبدولتين فقط وتحديد عدد سفن الوقود المسموح بها للشعب اليمني ومع ذلك اخلف العدو بما اتفق عليه واختزلت ارقام سفن الوقود والرحلات الجوية والدولتين بدولة واحدة فقط لاغير.

ما انذلكلم ايها الاعداء ؟ ما انذل عدو يقايض الحق الانساني لانتزاع مكاسب عسكرية عجز عن تحقيقها بالحرب طيلة 7سنوات عدوان ظالم غاشم طاغي باغي ماانذل عدو يخالف ماتم الاتفاق عليه سلفاً.. انها اخلاق العقال والزنار والكابوي والمنافقون في كل زمان ومكان.

هُدنة صهيونية استراتيجية!

الرئيس الامريكي بايدن وفي مؤتمر جدة السعودية صرح انه تم الاتفاق على تمديد الهدنة باليمن ولمدة ستة اشهر وعين الرئيس الصهيوني بايدن على جبهة تايوان الصين بعد جبهة اوكرانيا روسيا وكرة النار ربما تتدحرج الى جبهة الهند باكستان الى جبهات نيكاراغوا كوبا فنزويلا بوليفيا اليسار وان حدث هذا السيناريو الصهيوني فان الجبهة التالية ستكون امريكا ذاتها ونفسها بالاقتصاد والعسكر و فتن وحروب اهلية باليمين العنصري وبودار انفصال ولاية تكساس وكاليفورنيا للواجهة واضطرابات وهنا سيتم افتعال حادث يستهدف اليهود في امريكا والصهيونية بالصراخ يهود امريكا في خطر

ويجب نقل حوالي 5مليون يهودي امريكي الى مكان آمن الى ارض الميعاد الى ارض الشمس والعسل الى الشرق الاوسط الى فلسطين المُحتلة والعدو الصهيوني يدرك ان استمرار العدوان عسكرياً على اليمن وسوريا واستمرار العدوان الاقتصادي على لبنان سيؤدي حتماً وحكماً الى نقل المعركة الى وكر العدو الاصيل تل ابيب وبذلك لا ولن يتم نقل يهود امريكا كلياً او جزئياً الى فلسطين المُحتلة ولذلك تعمل الصهيونية العالمية على تجميد جبهة اليمن لهذا السبب الاستراتيجي الى تجميد تداعيات ربيع الاخوان وخريف الدواعش في سوريا وليبيا الى تجميد جبهة لبنان

وتمكينة من استخراج غاز حقل كاريش الى تجميد الصراع بين الجزاىر والمغرب لتبدو منطقة الشرق الاوسط عامة وفلسطين المحتلة آمنة وبنفس الوقت اشتعال جبهات في كل العالم وامريكا في نهاية المطاف لتنفيذ مؤامرة نقل يهود امريكا بالقرن ال21 الميلادي بعد نقل يهود روسيا واوروبا بالقرن العشرين الميلادي لاستيطان واغتصاب فلسطين المحتلة بعد ازمات اقتصادية وحروب اهلية واقليمية وعالمية.

هُدنة امريكية

من اسباب سعي الامريكي الى تجميد جبهة اليمن هو تأمين نقل غاز ونفط اليمن والخليج للغرب الامريكي والاوروبي بع فتح جبهة الصين الى جانب جبهة اوكرانيا روسيا وبالتالي فان استمرار حرب اليمن يعني ان آبار نفط دول العدوان السعودية والامارات تحت مرمى نيران يمن الايمان وغير مقبول ان يستمر تدفق الوقود الى الغرب الاوروبي والامريكي والشعب اليمني محروم

وهو الاقرب وامريكا ترمي بكل اوراقها الى صنعاء ماظهر منها ومابطن لتمديد الهدنة الى 6 اشهر بل والقول بوقف اطلاق النارنهائياً وبشروط الزنار اليهودي والصهيونية العالمية وبسادية المنافقون واعراب التطبيع والارقام المُعلنة بالهدنة الموعودة ان حدثت سيتم نقضها واختزالها لاحقاً وهكذا نكون في حلقة مفرغة والمعاناة للشعب اليمني مستمرة وامريكا تمتع بالنفط والغاز والمنافقون لهم فتات البنك الاهلي السعودي الناهب لخيرات نفط اليمن .

شروط اليمن او البندقية

دفع رواتب اهل اليمن من ايرداته ورفع الحصار كلياً على مطار صنعاء وميناء الحديدة هي شروط متواضعة وبالحدود الدنيا وسيرضخ العدوان لها حتماً لأن البديل لذلك هو قلب الطاولة على الجميع بالبندقية والصواريخ والطيران المُسير بالداخل والخارج وقلب الطاولة على كل الداخل وفك الشراكة مع حزب نائب المؤتمر احمد علي عفاش بالداخل والعزة والكرامة والحق ينتزع ولايستجدىٰ من عقال سعودي مربوط بزنار يهودي وكابوي امريكي صهيوني .

عزة او كرامة

من حق الشعب اليمني ان تدخل سفن الوقود بدون وصاية الزنار اليهودي.. من حق الشعب اليمني ان يعود مطار صنعاء الى ماقبل زمن العدوان بدون وصاية ليندر كينج المسيحي الصهيوني.. من حق الشعب اليمني ان يستعيد ارضه وخيراته من انياب ضباع خيانة التطبيع بني سعود وعيال زايد.. من حق الشعب اليمني ان يحاكم المنافقون الخونة ادوات يهود تل ابيب ونصارى الاستعمار.

وذلك يكون بالبندقية والصاروخ والطيران المُسير لا بهدنة الانذال ولا بهدنة الصهيونية العالمية واما نعيش بعزة وآباء واما ان نستسهد بكرامة واحياء عند ربهم يرزقون

المشهد اليمني الاول

المحرر السياسي

الثاني من محرم ١٤٤٤هـ

31 يوليو 2022م