أعلن الممثل الأممي إلى اليمن هانس جروندبرغ أنه تم التوافق على تمديد الهدنة في اليمن شهرين إضافيين وفقا للشروط نفسها مع تكثيف العمل للاتفاق على آلية صرف المرتبات بانتظام.

وقال الممثل الأممي في بيان له اليوم الثلاثاء ” إنه سيكثف جهوده مع الطرفين للتوصل إلى اتفاق على آلية صرف المرتبات بشكل منتظم.”

وأضاف أن مقترح الهدنة الموسع سيتيح المجال أمام فتح الطرق وتسيير المزيد من وجهات السفر إلى مطار صنعاء، وتوفير الوقود وانتظام تدفقه عبر ميناء الحديدة، مؤكدا أنه سيكثف انخراطه مع الأطراف لضمان التنفيذ الكامل للهدنة بما في ذلك العدد الكامل للرحلات الجوية وانتظامها الى الوجهات المتفق عليها وكذلك عدد سفن الوقود.

وكان قد جدد رئيس الوفد الوطني محمد عبدالسلام، اليوم الثلاثاء، التأكيد أن على الأمم المتحدة العمل على تكثيف الجهود لصرف المرتبات.

وقال محمد عبدالسلام في تغريدة له على تويتر: بجهود الأشقاء في سلطنة عمان والتي أتاحت الفرصة لتمديد الهدنة نجدد التأكيد على أهمية قيام الأمم المتحدة بالعمل المكثف على صرف المرتبات وفتح المطار والميناء وإنهاء الحصار.