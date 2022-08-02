“خاص”

عطوان الفلسطيني والارهاب الوهابي

فجر يوم الاثنين 2 اغسطس 2022م، تداولت وسائل اعلام أمريكية وعربية أنباء مصرع زعيم تنظيم القاعدة الارهابي الوهابي العجوز “ايمن الظواهري” في أفغانستان بالطيران المُسير الامريكي

ويؤكد الخبر الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس صحيفة رأي اليوم الاخبارية الألكترونية الصحفي الفلسطيني عبدالباري عطوان.

ومن عاصمة الاستعمار البريطاني لندن قال عبدالباري عطوان على حسابه في تويتر: “‏اذا صح خبر اغتيال “ايمن الظواهرى” بغارة امريكية بأفغانستان، فان الصف الاول المؤسس للقاعدة ربما انتهى ومعه التنظيم بنسخته الاصلية

وأضاف عطوان “هذا الاغتيال لن يرفع شعبية بايدن لان الرجل لم يكن فاعلا ولا نستبعد قيادة يمنية شابة تتولى القيادة واكثر تشددا تعيد بناء التنظيم والله اعلم”

وبذلك عطوان ربط ما بين مصرع العجوز الارهابي وبين اليمن وهو رابط قديم جديد ولمصلحة تحالف الصهاينة والاستعمار الغربي لاستهداف الديار الاسلامية واضعافها وأرض فلسطين كل فلسطين لليهود الغاصبين وخيرات النفط والغاز للغرب الاستعماري بعد تمزيق الشعوب بالتكفير الارهابي الوهابي وتقسيمه جغرافيا بالاستعمار المُنقذ للديار الاسلامية من الارهاب الوهابي.

انه مسلسل صهيوني غربي طويل من زمن منبت قرن الشيطان الوهابي السعودي بالقرن الثامن عشر للميلاد الى تاريخه وتناسى الفلسطيني عطوان وتجاهل ان الارهاب الوهابي اصله يهودي والراعي له مسيحي صهيوني غربي، ومن نجد نبت قرن الشيطان السعودي بالتمويل والفتاوىٰ الوهابية.

اصل الارهاب الوهابي يهودي

الصهيوني اليهودي ” إسحاق بن زفي” ثاني رئيس للكيان الصهيوني من عام 1953 الى عام 1963م ألف كتاب بعنوان ” يهود الدونمة” وفي الصفحة رقم 232 قال حرفيا :”هناك طوائف دينية لا تزال تعتبر نفسها جزءاً، من بني إسرائيل، وأعضاء هذه الطوائف – رغم اختلاف أسلوبهم عن مجموعة الشعب اليهودي – استمرّوا على إقامة شعائر الدين اليهودي ، ومن هؤلاء طائفة السامريين الذين يعتنقون صراحة الدين الموسوي، ومنهم طائفة هامّة أخرى هي طائفة الوهابية وهي مسلمة في الظاهر إلا أنها تقيم سرّا الشعائر اليهودية “.

انتهي الاقتباس من كتاب يهود الدونمة ل بن زفي والصادر باللغة العبرية وترجمه إلى الإنكليزية اليهودي: إسحاق عبادي، وأصدرته دار النشر اليهودية في أمريكا عام 1957م، وأعيد طبعه مرة ثانية عام 1961م.

ولذلك لم ولا ولن يفتي مشايخ الوهابية السعودية على مدى تاريخهم الممتد من عام 1745م حتى اليوم 2 اغسطس 2022م بفتاوى جهاد ضد الاستعمار الغربي المسيحي الصهيوني من بريطانيا الاستعمار الى امريكا الامبريالية بل تحالف معهم.

وكذلك لم ولا ولن يفتي فقهاء الوهابية السعودية بفتاوى جهاد لتحرير فلسطين المُحتلة من المُحتل اليهودي الصهيوني التلمودي بل اليوم يتحالف الشيخ الوهابي والسياسي السعودي مع يهود تل ابيب علناً وبالمقابل وبكل توحش تفتي الوهابية السعودية بفتاوى الجهاد الوهابي التكفيري لقتل المسلمين بالديار الاسلامية والوطن العربي واليمن و لاضعاف الامة الاسلامية من الداخل ليسهل ابتلاعها من تحالف يهود تل ابيب ونصارى الاستعمار الغربي المسيحي الصهيوني بمبرر ذرف دموع تماسيح مكافحة الارهاب الوهابي السعودي.

ضابط يهودي ونفط اليمن

الكولونيل الإسرائيلي والمحلل الاستراتيجي العسكري “أودي ايفينتال” وبتاريخ السبت 25 يونيو 2022م، كتب مقالاً تحليلياً باللغة العبرية بعنوان حرب اليمن أين ذهبت وما القصة؟، مرفقاً في مقاله صور وخرائط وتقرير مطول لقناة الـ BBC البريطانية، لذات الغرض، نشر في فبراير 2021م وارفق مع المقال خارطة لليمن، موضحاً فيها انتشار تنظيم القاعدة الارهابي الوهابي السعودي التكفيري في اليمن.

وأشار إليها باللون البني، وبواقع ستة مواقع تنتشر في محافظات النفط اليمنية بواقع ثلاثة مواقع في حضرموت وموقع في شبوة وموقع في أبين وموقع مشترك يضم محافظات البيضاء وشبوة وأبين.

وبالطبع فان القيادات اليمنية الشابة المتشددة التي ستتولى قيادة تنظيم القاعدة واعادة بنائه حتماً تتواجد في هذة الجغرافيا اليمنية النفطية وهو مخطط مكرر باليهود والغرب وادواتهم بالداخل الاسلامي، حيث يتم التسهيل اولاً لعناصر الارهاب الوهابي لاحتلال مواقع آبار النفط في العراق و سوريا واليمن، ثم تاتي امريكا لتذرف دموع تماسيح مكافحة الارهاب وبكل سهولة يتم تسليم واستلام لآبار النفط بين امريكا والارهاب الوهابي وتمكين امريكا من نهب الخيرات وكان

وكان الكولونيل اليهودي “اودي ايفنتال” قد نشر خريطة انتشار تنظيم القاعدة الارهابي في اليمن، واليوم.. أمريكا تقتل القائد العجوز الارهابي “الظواهري” و”عطوان” يتوقع قيادة شابة يمنية ولغرض في نفس نصارى الغرب الاستعماري ويهود تل أبيب.. وقادم الايام ستتحدث.

بايدن ونفط اليمن

الرئيس الأمريكي بايدن وعشية فوزه بالانتخابات قال بانه سيوقف الحرب في اليمن باستثناء محاربة الإرهاب، والارهاب الوهابي السعودي باصنافه المتعددة باليمن هو مُنتج يهودي غربي سعودي اماراتي قطري تركي، كانت لهم مهام وانتهت وحان وقت السحق.

ولاسباب عديدة منها نهب نفط اليمن بالامريكي والبريطاني، ولذلك قال السفير البريطاني السابق باليمن “مايكل آرون” وفي مقابلة له مع تلفزيون المهرية الاخوانية: “ان هدف تواجد قوات الاحتلال البريطاني في محافظة المهرة هو لمكافحة الارهاب “.

سحق الارهاب الوهابي بالتاريخ

التوحش الارهابي الوهابي يمعن بالقتل وعندما يحين وقت السحق يتم سحقه ولا مغيث ومابعد السحق يتم انتاج نسخ تتلائم مع اهداف الاعداء حيث مات العجوز الارهابي “الظواهري” والقيادة يمنية شابة متشددة والمشروع الصهيوني الغربي مُستمر .

في عام 1745م تمكنت الماسونية العالمية من زرع يهود من اصل يهود الدونمة تركيا في نجد ونبت قرن الشيطان الوهابي السعودي الذي كفر كل المسلمين ونشر فتن وحروب داخلية بالديار الاسلامية وابناء البلاد المسلمين كفار وتسبب في تعطيل الحج الاكبر لست سنوات متتالية وفي عام 1818م تم سحق التكفير الوهابي وتدمير عاصمتهم الدرعية بجيش ابراهيم محمد علي باشا واثناء ذلك حضر الاستعمار البريطاني من الهند وسيطر على البحار في البحر الاحمر والبحر العربي والخليج بمبرر حماية السفن التجارية الهندية من الارهاب الوهابي التكفيري الذي كان يهاجم الهنود وسفنهم فهم كفار ومشركين.

مطلع القرن العشرين، ضباط المخابرات الانجليز من اصل يهودي الهجّر الاخوانية في نجد وبتدريب وتسليح وتمويل بريطاني وبعقيدة الوهابية، أسس جيش الاخوان المسلمين الحافي بقيادة التكفيري “سلطان الدويش” كذراع ارهابي لعبد العزيز بن سعود، وتم تكفير امارة حائل وشمر ومملكة الحجاز واحتلال الاحساء ونجد والحجاز، وبعد انتهاء مهمة سلطان الدويش تم سحق جيش الاخوان المسلمين وقتل فيصل الدويش واعلان قيام مملكة بن سعود عام 1934م كخنجر استعماري صهيوني في خصر الديار الاسلامية.

في عام 1928 تم انتاج نسخة الاخوان المسلمون في السفارة البريطانية بالقاهرة “مصر” كاشتقاق من كتاب التوحيد الوهابي فصل المؤاخاة وتكفير حركات التحرر الوطني العربية الوطنية باليسار القومي واليسار الاممي، واعتبار الوطنية والجمهورية والقومية اصنام تعبد من دون الله ويجب تحطيمها ولاجهاد اخواني ضد الاستعمار الغربي والاحتلال الصهيوني

وبعد توقيع اتفاقية خيانة التطبيع بين النظام المصري ويهود تل ابيب عام 1979م اعلن تنظيم الاخوان العالمي الارهابي الوهابي التخلي عن السلاح والعنف والتفجيرات والاغتيالات بمسمى المراجعات الفكرية والاخوان للشتات العالمي فهم ارهاب متوحشين تلطخت اياديهم بدماء الشعب المصري والسوري ومنهم “ايمن الظواهري” الذي اصبح مجاهداً في جبال طورا بورا بالجهاد الوهابي التكفيري والتخابر الامريكي ضد الكفار الماركسيين وارهابي مع امريكا بعد انتهاء الصلاحية

وتم انتاج نسخ دموية وهابية عديدة منها القاعدة والزرقاوي وطالبان وعبد الرسول سياف وحقاني، وبعد احداث 11يلول 2021م احتلت امريكا افغانستان وانتهت المهام في افغانستان والارهاب الوهابي السعودي تم نقله الى العراق وسوريا واليمن، وانتهت مهمة الداعشي البغدادي ليظهر داعشي اخر اسمه الجولاني يجاهد في سوريا العربية الاسلامية ويتعالج عند الكيان العبري اليهودي.

اولي قوة وبأس شديد

التكفير الوهابي السعودي وبكل اصنافه واشكاله هو منتج يهودي استعماري غربي وجسر لعبور نصارى الاستعمار الغربي للديار الاسلامية، ومابعد الاحتلال والنهب والتقسيم كانت اسرائيل الصغرى ويراد اليوم اسرائيل الكبري يهودية وعبرية فلسطين كل فلسطين ياعبد الباري عطوان واهل اليمن ليسوا “ارهاب وهابي” “بل قومٍ اولى قوة وأولي بأس شديد” فجاسوا خلال الديار “ديار فلسطين المُحتلة” بعون القوي العزيز وكان وعد الله مفعولا.

المشهد اليمني الأول

المحرر السياسي

الرابع من حرم ١٤٤٤هجرية

2 اغسطس 2022م