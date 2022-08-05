السرايا ليست منفردة: ألوية الناصر وكتائب المقاومــة والأقصى تدك المستوطنات برشقات صاروخية مكثفة.. وفصائل المقاومة في مخيم جنين: (يمنع تجول المستوطنين من هذه اللحظة)

بعدما وجه قائد حركة الجهاد الإسلامي “زياد النخالة” رسالته “إلى كل المقاومين في فلسطين أن علينا أن نقاتل على قلب رجل واحد”، أعلنت ألوية الناصر صلاح الدين وكتائب المقاومــة الوطنية والأقصى دخول المعركة، وانضمت فصائل المقاومة في مخيم جنين لخط المواجهة في الضفة الغربية.

وأعلنت ألوية الناصر صلاح الدين -الجناح العسكري للجان المقاومــة الشعبية في فلسطين- عن قصف موقع نحل عوز العسكري ومغتصبة كفار عزة شرق مدينة غزة ب6 صواريخ من طراز 107كرد أولي على اغتيال القائد الكبير تيسير الجعبري.

بدورها أعلنت كتائب المقاومــة الوطنية -الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين- أنها قصفت عسقلان برشقة صاروخية الساعة 11:22 مساءاً.

من جانبها أعلنت كتائب شهداء الأقصى الجناح العسكري لحركة فتح عن اطلاق عدة رشقات صاروخية باتجاه مغتصبات العدو المحاذية لقطاع غزة بالإضافة لمغتصبة سديروت شمال غزة بـ3 صواريخ 107، مؤكدةً أن المقاومــة متوحدة ضمن الغرفة المشتركة لفصائل المقاومــة الفلسطينية في الرد على عنجهية الاحتلال الصهيوني.

فيما أعلنت كتائب شهداء الأقصى “لواء العامودي” مسؤوليتها عن قصف مستوطنات “نتيف هعتسرا وقاعدة نيريم العسكرية وموقع كوسفيم” في غلاف غزة برشقات صاروخية مكثفة، مؤكدةً بأن “ضرباتها مستمرة ولن نقف متفرجين، وستستمر وحدات الكتائب بتنفيذ عمليات دك مغتصبات العدو، لتكون دماء قادة شعبنا لعنة تُطارد قادة العدو المجرم، ومنارة لمقاتلينا في دك حصون المُحتل لتبقى فتح دائماَ في الصفوف الأولى”.

فصائل المقاومــة في مخيم جنين تحذر المستوطنين

حذرت الأذرع العسكرية لفصائل المقاومــة في مخيم جنين، الاحتلال من ارتكاب أي حماقة ضد قطاع غزة، وقالت إن كافة طرق المستوطنات ستكون تحت رصاص المقاومــة، ويمنع منذ هذه اللحظة تنقل قطعان المستوطنين في شوارع الضفة الغربية.

وأكدت الفصائل (كتائب الأقصى وسرايا القدس وكتائب القسام وكتائب أبو علي مصطفى) في مؤتمر صحفي لها، فجر اليوم السبت، على استمرارية المقاومــة والدفاع عن أبناء شعبنا في كافة أماكن تواجده.

استمرار رد المقاومــة

يأتي ذلك في وقت تستمر فيه رشقات صواريخ المقاومة الفلسطينية في استهداف الداخل المحتل وغلاف غزة عقب افتتاح السرايا للرد بـ100 صاروخ، في إطار الردود الأولية من المقاومــة على جريمة اغتيال الشهيد القائد تيسير الجعبري.

وأفادت وسائل إعلام العدو أن “مئات المستوطنين في مستوطنات غلاف غزة يقومون بإخلاء منازلهم في أعقاب الوضع الأمني المتوتر”.

فيما تواصل طائرات كيان العدو الإسرائيلي بشن غارات جديدة على أراضٍ زراعية جنوبي قطاع غزة وغرب خانيونس ومحيط جامعة القدس المفتوحة شمال بيت لاهيا، كما استهدفت منزل يعود لعائلة فلسطينية محيط دوار الستة شهداء شمال القطاع ووجود إصابات.

وفي آخر تحديث لها أفادت وزارة الصحة الفلسطينية عن ارتقاء 10 شهداء بينهم طفلة تبلغ من العمر 5 أعوام وسيدة تبلغ من العمر 23 عام وإصابة أكثر من 75 مواطن بجراح مختلفة جراء الاعتداءات العدو على غزة منذ مساء أمس الجمعة.