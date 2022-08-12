اشاد جنرال روسي متقاعد بالمستوى النوعي الذي وصلت اليه القدرات اليمنية في مجال التصنيع العسكري وفي مقدمتها الصواريخ البالستية والطيران المسير وفشل منظومة الدفاع الجوي السعودية الاماراتي اماهما

وكشف الجنرال الروسي السابق “يوري بالويفسكي” الرئيس السابق لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، في مقدمة كتاب له صدر الأربعاء -حمل عنوان “الحروب الأجنبية نموذج جديد”ان الصواريخ الباليستية والذخائر الخفيفة نسبياً المتاحة لقوات صنعاء لاتزال تخلق مشاكل خطيرة لأنظمة الدفاع الجوي في السعودية والإمارات.

وأكد بالويفسكي أنه وعلى الرغم من امتلاك السعودية والإمارات لأنظمة دفاع جوية غربية حديثه إلا أنها قابلة للاختراق بسهولة وهذا ما ثبت من خلال تعرض الدولتين لضربات قوية في عمقهما كلفتهما الكثير على كافة المستويات الاقتصادية والسياسية والعسكرية.