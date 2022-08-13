أقامت كتائب الدعم والاسناد اليوم السبت 15 محرم 1444هـ الموافق 13 اغسطس 2022م، بمحافظة إب حفل تخرج الدفعة الثانية عشرة دفعة “الاقصى الشريف” من منتسبيها من أبناء محافظات إب وتعز والضالع بحضور عدد من القيادات العسكرية والسياسية والأمنية.

وفي الحفل الذي حضرهُ عضو المجلس السياسي الأعلى الفريق سلطان السامعي ومحافظ محافظة إب اللواء عبدالواحد صلاح ومحافظ محافظة تعز صلاح بكاش واللواء أحمد جريب محافظ محافظة لحج وعدد من من قادة كتائب الدعم والاسناد ووكلاء ومشرفي المحافظات، القى قائد كتائب الدعم والاسناد اللواء قاسم الحمران كلمة رحب فيها بالضيوف الحاضرين والمشاركين في الاحتفال.

وأكد قائد كتائب الدعم والاسناد اللواء الحمران، الجهوزية التامة في كل المناطق والمحاور لأي قرار تتخذه القيادة الحكيمة في هذا البلد سواء كان حرباً او سلماً وأن الكتائب جاهزة ومستعدة لمواجهة الأعداء في اي ضرف وفي اي مرحلة وفي اي وقت، مشيراً الى ما هو آتٍ ليس كما مضى.

وجدد الحمران التأكيد ان كتائب الدعم والاسناد مع معانات الشعب اليمني تفديه بكل ماتملك وبكل ما تجود في سبيل نيل الحرية والسيادة والاسقلال، مضيفاً “نحن في كتائب الدعم والاسناد حرباً لمن حاربهُ وسلمٌ لمن سالمهُ.

كما أكد ان كتائب الدعم والأسناد مع أمتنا الاسلامية والعربية في قضاياها المحقة والعادلة وعلى رأسها وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

وتابع اللواء الحمران: نقول لاخواننا الاعزاء في فلسطين ان هذه القضية وهذا المشروع حملناه معنا في كل مرحلة من مراحلنا وكم يحذونا الشوق ان نكون في مقدمة الصفوف مع اخوتنا المجاهدين الأعزاء في مواجهة الصهاينة والمحتلين.

وللسيد القائد قال قائد كتائب الدعم والاسناد ” نحن كما عهدتنا طوع امرك ورهن اشارتك، راهن بنا وباذن الله نحن عند رهانك.

بدوره القى الفريق سلطان السامعي كلمة هنئ فيها خريجي دفعة “الأقصى الشريف”

وقال السامعي ” ان تحالف العدوان وعلى مدى سبع سنوات حاول أن يحقق اهدافه واطماعه باحتلال اليمن بأقوى الاسلحة وبجيوش كبرى من المرتزقة والخونة من مختلف الدول لكنهُ لم يستطيع ولن يستطيع الوصول الى اهدافه العدوانية والدنيئة باحتلال اليمن لأن اليمن عبر التاريخ مقبرة الغزاة وهي اليوم مقبرة للغزاة بفضل من الله ورجالها المجاهدين.

وخاطب خريجين الكتائب بالقول ” أنتم جزء من هؤلاء الرجال الذين نعتز بهم وانتم من سيدافع عن اليمن واستقلالة وكرامة أبناءة.

شهد الحفل عرض عسكري مهيب وتكريم قائد كتائب الدعم والاسناد اللواء قاسم الحمران من قبل خريجي الدفعة الثانية عشرة دفعة “الاقصى الشريف”.

يشار الى أن هذا العرض يعتبر العرض الخامس لقوات الدعم والإسناد التي لها امتدادات وفروع في اكثر من محافظة بالجمهورية