صرح المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني أبو الفضل عموئي، أنّ المحادثات بين طهران والرياض وصلت إلى مرحلة إعادة العلاقات على المستوى الجيد.

ونقلت وكالة مهر للأنباء، عن عموئي، قوله: إنّ المحادثات مع السعودية وصلت إلى مرحلة إعادة العلاقات إلى المستوى الجيد.

وأضاف: “إجراء محادثات دبلوماسية بين البلدين قريباً، إذ من شأن ذلك أن يكون مقدمة لإحياء العلاقات السياسية”.

وتابع: “مع أنّ إيران قد تنتقد مواقف السعودية في القضايا الإقليمية والدولية، إلا أن هذا لا ينفي وجود علاقة ثنائية لمتابعة القضايا وتبادل الآراء في مختلف القضايا”.

وأوضح أنّ “بناء العلاقات الثنائية وتقويتها وتنشيطها مسألة مهمة تتطلّب العمل والوقت، ولا ينبغي أن نتوقع تحقيق هذه الأهداف على الفور، ولكن في جميع القضايا، ينصب تركيزنا الأساسي في الحفاظ على المصالح الوطنية وتأمينها”.

الجدير ذكره أن إيران والسعودية أجرتا خمس جولات من الحوار في بغداد، بدءاً من العام الماضي، حيث أقيمت الجولة الأخيرة في شهر أبريل الماضي، حضرها مسؤولون في أمانة المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، ورئاسة الاستخبارات السعودية، وفقاً لتقارير إعلامية.

وكانت السعودية قد قطعت علاقاتها بإيران في يناير عام 2016، بعد تعرض سفارتها في طهران وقنصليتها في مشهد لاعتداء محتجين على إعدام الرياض رجل الدين السعودي المعارض نمر النمر.