بنعمة البصيرة الطالبة أماني والطالبة سمية طالبتان كفيفتان تصدرتا أوائل الجمهورية اليمنية (صنعاء) في الثانوية العامة (قسم أدبي) 2022، ضمن النتائج التي أعلنتها وزارة التربية والتعليم.

وأظهرت قائمة أسماء أوائل الجمهورية، الطالبة “أماني صادق صالح شداد” من مدرسة القدس بأمانة العاصمة صنعاء، حاصلة على الترتيب الأول بنسبة 94.86%، فيما حصدت الطالبة “سمية أحمد علي محمد ناصر”، الترتيب الثامن بنسبة 89.71%.

لاقت نتيجة الكفيفتان إحترام ومباركة كبيرين من الشارع اليمني، مؤكدين أن ذلك يثبت بأن الإعاقة ليست إعاقة الجسد بل إعاقة الروح وخور الهمة، فيما هنأت وباركت جمعية الأمان لرعاية الكفيفات بناتها الكفيفات المتفوقات.

وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم (صنعاء) عن نتيجة اختبارات الثانوية العامة للعام الدراسي ١٤٤٣هـ الموافق ٢٠٢١/ ٢٠٢٢م بنسبة نجاح 86.91 بالمئة.

ولفتت الوزارة إلى أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لاختبارات الثانوية العامة بلغ ١٨٧ ألفاً و ٨٧٨ طالباً وطالبة، وحضر الاختبار ١٧٥ ألفاً و ٨٥ طالبا وطالبة وغاب عنها ١٢ ألفا و ٧٩٣ طالبا وطالبة ونجح ١٥٢ ألفا و ١٨٥ طالبا وطالبة فيما رسب في الاختبار ٢٢ ألفا و ٩٢٧ طالبا وطالبة.

وأشارت الوزارة إلى إمكانية حصول الطلاب على نتائجهم ابتداء من اليوم الإثنين عبر الاتصال بالهاتف الثابت على الرقم “160” أو عبر إرسال رقم الجلوس برسالة “sms” عبر شبكة اتصالات يمن موبايل إلى الرقم نفسه.