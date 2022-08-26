متحدث شركة النفط: تحالف العدوان يحتجز 3 سـفن حاليا رغم حصولها على تصاريح الأمم المتحدة

أكد المتحدث باسم شركة النفط عصام المتوكل اليوم الجمعة، أن تحالف العدوان يحتجز 3 سـفن حاليا منها سفينتا مازوت لقطاع الكهرباء وسفينة ديزل وجميعها حاصلة على تصاريح الأمم المتحدة.

وأوضح المتوكل أنه تم الاتفاق على دخول 54 سفينة نفطية وصل منها 33 سفينة فقط منذ بدء الهدنة المؤقتة.

وأشار إلى أن المبعوث الأممي وخلفه الأمم المتحدة لم يتحركوا بالشكل المطلوب للضغط على تحالف العدوان لإدخال سفن المشتقات النفطية.

وقال: “لم نلمس سلاسة في دخول سـفن نفطية كما ادعى المتحدث الأممي منذ بدء الهدنة”.

وأضاف أن دول العدوان والأمم المتحدة حصرت الاستيراد بالموانئ الإماراتية وسداد ثمن السفن مقدما لصالح البنوك الإماراتية.

ونوه بأن الأمم المتحدة تتحرك فقط لجمع المساعدات المالية باسم الشعب اليمني بينما لا تتحرك لرفع الحصار عنه.