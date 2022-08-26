شاهد أهداف المباراة.. منتخبنا للناشـئين يتعادل مع تونس والحكم يتغاضى عن ضربة جزاء “تعرف على حسابات التأهل أو المغادرة للمنتخب اليمني”

تعادل منتخبنا الوطني للناشـئين مع المنتخب التونسي بهدف لهدف في ثاني مبارياته في بطولة كأس العرب للناشـئين المقامة في الجزائر.

وحول منتخبنا خسارته بهدف في الشوط الأول إلى تعادل وكاد أن يخرج فائزاً لو لم يتعامل حارس تونس بيقظة وينقذ مرماه من تسديدة عصام ردمان، ليواصل منتخبنا تصدره لمجموعته الثانية بأربع نقاط وبفارق صافي الأهداف عن المنتخب الليبي.

الشوط الأول

بدأ المنتخب التونسي للناشـئين بضغط هجومي منذ البداية بحثاً عن هدف سبق يخرج به عن مخاوف الوقوع في الخسارة خاصة وهناك من ظل يرشح منتخبنا للفوز، وتلاشت فرص المنتخب التونسي كونها افتقدت التموضع الصحيح والتمرير الأفضل.

ومع انتهاء الربع الساعة الأولى استعاد منتخبنا السيطرة وشن العديد من الهجمات التي لم تثمر عن هز الشباك، ورغم أن المبدع عادل عباس تعرض لاعاقة واضحة حين دخل المدافع التونسي واعاقة بالركبة والفخذ واسقطه وبدلاً من احتساب ضربة جزاء احتسبها الحكم خطأ للمنتخب التونسي بل واشهر البطاقة الصفراء للعباس عادل بذريعة التمثيل، وهو الأفضل تحركاً واستخوذاً داخل منطقة الخطر وفي المباراة السابقة أيضاً.

وفجأة وبعد أن سدد عصام ردمان كرة ضعيفة عادت بالخطأ من دفاعات تونس واستفاد لاعب المنتخب التونسي عبدالرحمن العرقي من كرة مرتدة ومن تمريرة بينية حاول فيها دفاع منتخبنا ايقاعه في التسلل لكنه انطلق بالكرة ووضعها في مرمى وضاح مسجلاً هدف التقدم لتونس.

الشوط الثاني

استطاع منتخبنا أن يظهر بشكل أفضل مما ظهر به في الشوط الأول وعاد عبدالرحمن الخضر إلى الجهة اليمنى ليكون أكثر فاعلية وكان لدخول البرواني أيضاً دور في تجديد الروح الهجومية.

وبعد عشر دقائق ومن هجمة لمنتخبنا عند الدقيقة 55 عكس الكرة عبدالرحمن الخضر واصطدمت بمحمد الهندي وذهبت باتجاه الشباك وابعدها الحارس بقدمة وعادت لمحمد الهندي الذي وضعها قوية في المرمى مسجلاً هدف التعادل.

واستمر اللعب سجالاً كل منتخب يبحث عن التعزيز بهدف يؤهله للفوز ومن هجمة يمنية منسقة وتمريرة قاتلة في الدقيقة 82 من أنور الطريقي باتجاه عصام ردمان سددها في المرمى وابعدها الحارس الى ركنية وانقذ مرماه من هدف محقق.

واحرم الحكم منتخبنا من ضربة جزاء أخرى لمحمد البرواني الذي تعرض لاعاقة واضحة من الحارس لكن الحكم احتسبها خطأ لمسة يد لمنتخب تونس.

وانتهت المباراة بالتعادل الايجابي بهدف لهدف ليحافظ منتخبنا على تصدره لمجموعته برصيد أربع نقاط بفارق الأهداف عن المنتخب الليبي الذي يمتلك برصيده 4 نقاط، يليهم التونسي بنقطتين، وأخيراً العماني بدون أي نقطة.

المباراة القادمة واحتمالات التأهل

يخوض المنتخب اليمني للناشـئين مباراته الأخيرة في دور المجموعات التي ستخضع للحسابات أمام المنتخب الليبي الاثنين القادم 29 أغسطس 2022م الساعة العاشرة مساءاً بتوقيت العاصمة صنعاء ومكة المكرمة.

ويحتاج المنتخب اليمني للناشـئين للتأهل الفوز أو التعادل مع ليبيا بأي نتيجة ودون انتظار نتيجة تونس وعمان، كما أن خسارة منتخبنا أمام ليبيا بأقل من هدفين وفوز عمان على تونس أو تعادلها مع تونس بأي نتيجة قد يمكن المنتخب اليمني من التأهل.

وهناك احتمالات لمغادرة منتخبنا الوطني للناشـئين بحال فازت ليبيا عليه بأكثر من ثلاثة أهداف وفازت تونس على عمان بأي نتيجة.