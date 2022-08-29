منتخب اليمن للناشئين يتعادل مع ليبيا ويتأهل الى ربع نهائي كأس العرب

تأهل منتخب اليمن للناشئين الى ربع نهائي كأس العرب للناشئين بعد تعادله مع نظيره الليبي بهدف لهدف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم بالجزائر.

وانتهى الشوط الأول بتقدم المنتخب اليمني بهدف وحيد في الدقيقة 19 للاعب أنور الطريقي.

وفي الشوط الثاني ظلت النتيجة على حالها الى حدود الدقيقة 77 حيث تمكن المنتخب الليبي من تعديل النتيجة عن طريق عبدالمؤمن مبروك لتنتهي المباراة بالتعادل الايجابي بهدف لكلا المنتخبين.

وحافظ منتخب اليمن على صدارة المجموعة الثانية بـ5 نقاط بفارق الاهداف امام المنتخب التونسي في صاحب المركز الثاني بنفس الرصيد من النقاط.

وبتلك النتائج يحتل منتخب اليمن صدارة المجموعة بـ5 نقاط، بالتساوي مع منتخب تونس، يليهما منتخب ليبيا بنفس الرصيد ثم المنتخب العماني رابعاً بدون نقاط.

وتأهل المنتخب التونسي رفقة نظيره اليمني إلى الدور ربع النهائي، متفوقاً بقاعدة اللعب النظيف على منتخب ليبيا.

مع منتخب السودان

وسيواجه منتخبنا في دور الربع النهائي منتخب السودان الذي حجز بطاقة التأهل بعد ان حل ثانياً في المجموعة الاولى برصيد 6 نقاط خلف الجزائر متصدر المجموعة بـ 9 نقاط كاملة.

وتقام بطولة كأس العرب للناشئين تحت 17 عاما في الجزائر، حيث انطلقت منافساتها يوم 23 أغسطس وتنتهي يوم 8 سبتمبر المقبل.

وسيلاقي المنتخب اليمني نظيره السوداني، بينما التونسي نظيره الجزائري (الخميس القادم 1 سبتمبر).

وحتى اللحظة تأهلت رسميا 6 منتخبات للدور الربع النهائي هي الجزائر والسودان واليمن وتونس والعراق ومصر، فيما تبقى فريقين سيتم تحديدهم في مباريات يوم الغد.

ترتيب المجموعات بعد نهاية مباريات اليوم من بطولة كأس العرب للناشئين 2022 في الجزائر

المنتخبات المتأهلة رسميا للدور الربع النهائي (حتى اللحظة) – تبقى فريقين سيتم تحديدهم في مباريات يوم الغد

🔹الجزائر

🔹السودان

🔹اليمن

🔹تونس

🔹العراق

🔹مصر