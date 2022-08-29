ثم ماذا بعد يادنبوع العراق !؟

“خاص”

اعتزال مقتدى الصدر العمل السياسي مثل استقالة الدنبوع الخائن هادي في صنعاء اليمن ثم هرب الى عدن، وهناك استعاد الاستقالة والجيش واللجان الشعبية بالمتابعة حتى القصر والدنبوع يهرب الى احضان العدو التاريخي لليمن بن سعود.

وهناك شرعن عدوان عالمي على اليمن وبقيادة رباعية بامريكا وبريطانيا والسعودية والامارات، وكانت 7سنوات عدوان وحصار ومجازر ونهب للخيرات، ثم انتاج مليشيات عنصرية مناطقية طائفية تكفيرية على ارض الواقع ومهمة الخائن الدنبوع واخوانه الخوان تنتهي ومصيرهم الى مزابل العار والخزي والخسران والهوان والذل.

واستبدالهم بدنابيع 8 ثمانية هم زعماء العصابات المسلحة العنصرية والمشاريع الصغيرة وبمهام التقسيم والتمزيق لجغرافيا المحافظات المحتلة جنوباً خاصة المحافظات النفطية ولصالح شركات النفط الراسمالية المتوحشة الفرنسية والبريطانية والأمريكية ونفس المدرسة والاسلوب ينتهجها دنبوع العراق مقتدى ونواب الكتلة الصدرية تستقيل من مجلس النواب ومظاهرات واعتصام ولاحوار ثم الصدر الدنبوع يعتزل السياسة ثم مظاهرات واقتحام واطلاق نار وضحايا وقولهم لاحوار لاحوار.

ولاحوار هذه تذكرنا بمظاهرات ثوار الناتو ثوار الربيع الاخواني العبري و مقاتلي خريف دواعش التكفير الوهابي السعودي وكان ماكان ولايزال في الانظمة الوطنية الجمهورية وبدعم واسناد وتمويل وتسليح من الانظمة الملكية حلفاء نصارى الغرب الاستعمار والمُطبعين مع يهود تل ابيب ولانسثني تركيا اردوغان واليوم مقتدى الدنبوع بنفس الاسلوب استقالة ولاحوار وتفجير الوضع عسكرياً وفرار للخارج والمخطط والمؤلف والمخرج هو نفسه وذاته يهود تل ابيب ونصارى الاستعمار.

فهل يتدارك عقلاء العراق ذلك النفق المظلم الدموي قبل فرار مقتدى الدنبوع الى خارج البلاد !؟ ام يستفيق دنبوع العراق ؟!

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المشهد اليمني الأول

المحرر السياسي

3صفر 1444 هجرية

30اغسطس 2022م